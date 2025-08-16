Οικογένεια Μαζωνάκη: «Αξία έχει η υγεία και η ζωή του Γιώργου, οτιδήποτε άλλο δεν μας αγγίζει»

Ανακοίνωση εξέδωσε η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη αναφορικά με τον εγκλεισμό του τραγουδιστή στο «Δρομοκαΐτειο» την Πέμπτη 14 Αυγούστου.

Μέσω της δικηγορικής εταιρείας «Βλάσσης και Συνεργάτες», η οικογένεια εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με τον εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάκη στο ««Δρομοκαΐτειο» και τονίζει χαρακτηριστικά πως «αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της οικογένειας:

«Για εμάς την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε. Σίγουρα δε, δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας.

Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, μπορεί ο οποιοσδήποτε τρίτος να κάνει δηλώσεις, να εκφράσει θέσεις και να υποστηρίξει οτιδήποτε θεωρεί ότι θα τον καταστήσει οικείο και αγαπητό.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Σπύρος Βλάσσης

VLASSIS & ASSOCIATES LAW FIRM».

Όπως έχει γίνει γνωστό συγγενικά πρόσωπα του Γιώργου Μαζωνάκη παρουσιάστηκαν το πρωί της 14ης Αυγούστου στο αστυνομικό τμήμα Βάρης – Βουλιαγμένης, έχοντας μαζί τους την εισαγγελική παραγγελία και έδωσαν κατάθεση.

Στη συνέχεια, αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι του τραγουδιστή στα νότια προάστια και τον μετέφεραν στο Δρομοκαΐτειο, το οποίο εκείνη την ημέρα εφημέρευε.

