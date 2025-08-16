Άννα Μαρία Βέλλη: Η απάντηση στα σχόλια περί νευρικής ανορεξίας (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Απάντηση σε όσους ασχολούνται κατά καιρούς με το βάρος της έδωσε, το μεσημέρι του Σαββάτου, η Άννα Μαρία Βέλλη.
Η νεαρή Youtuber έφτιαξε ένα βίντεο με τις ερωτήσεις που έχει δεχτεί και το ανάρτησε στον λογαριασμό στο TikTok.
@amiyiamireal ΟΛΗ Η ΖΩΗ ΜΟΥ !!!!! #fyp #xyzabc #mpesfypgamw #foryou #fypシ゚ #trend #foryoupage ♬ original sound – Lewky____
«Όχι, δεν έχω καμία διατροφική διαταραχή. Τρώω κανονικά. Είναι έτσι το σκαρί μου, υπάρχουν και τέτοια σώματα», απάντησε.
«Είναι έτσι το σώμα μου! Δεν καταλαβαίνω», πρόσθεσε στη συνέχεια.
