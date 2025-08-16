search
16.08.2025 12:27

Ρακ: Σταμάτησε το live για να επιπλήξει 15χρονο που έπινε αλκοόλ – «Θα πας νοσοκομείο» (Video)

16.08.2025 12:27
rak traper (1)

Μια σκηνή που γρήγορα έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημειώθηκε κατά τη διάρκεια live εμφάνισης του γνωστού τράπερ Ρακ, όταν διέκοψε ξαφνικά για να απευθυνθεί σε έναν 15χρονο θαυμαστή του, ο οποίος έπινε αλκοόλ μπροστά στην κάμερα.

«Το πίνεις και πας νοσοκομείο, 15χρονο. Μην ξαναπιείς μπροστά μου», τον προειδοποιεί με έντονο ύφος, σε απόσπασμα που προκάλεσε πληθώρα σχολίων στα social media.

Το βίντεο, που καταγράφηκε και αναρτήθηκε στο TikTok, διαδόθηκε με ταχύτητα, διχάζοντας το κοινό. Κάποιοι χρήστες εκφράζουν θετικά σχόλια για την παρέμβασή του, θεωρώντας ότι έστειλε σωστό μήνυμα στους ανήλικους θαυμαστές του, ενώ άλλοι τον επικρίνουν για υπερβολική ή προσποιητή αντίδραση.

