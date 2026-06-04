search
ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 16:16
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.06.2026 15:50

Νάσος Αθανασίου: Σύσσωμος ο πολιτικός και δημοσιογραφικός κόσμος στην κηδεία του στα Βριλήσσια

04.06.2026 15:50
nasos athanasiou kideia – new

Το τελευταίο αντίο στον Νάσο Αθανασίου είπαν, συγγενείς και φίλοι στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στα Άνω Βριλήσσια όπου τελέστηκε η κηδεία του.

​Η οικογένειά του, η σύζυγός του Εύη και τα παιδιά του, Τίμος και Ελένη,  βρέθηκαν για τον αποχαιρετισμό στον δικό τους άνθρωπο, έχοντας στο πλευρό τους δεκάδες ανθρώπους του Τύπου και της πολιτικής ζωής, κυρίως από το χώρο της Αριστεράς, για να του πουν το τελευταίο αντίο.

Μεταξύ αυτών και ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

​Στην κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή έδωσαν το παρών φίλοι και συνεργάτες από τη μακρά πορεία του στη δημοσιογραφία αλλά και την πολιτική, ενώ στεφάνια μεταξύ άλλων έστειλαν πολιτικά κόμματα και ο πρόεδρος της Βουλής.

Παράλληλα με τη δημοσιογραφική του ιδιότητα, ο Νάσος Αθανασίου διατέλεσε και Βουλευτής Αττικής με τον ΣΥΡΙΖΑ από το 2012 έως και το 2023.

Ο Νάσος Αθανασίου που συνέδεσε το όνομά του με την τηλεόραση και θρυλικές εκπομπές όπως το «Τρεις στον Αέρα», έφυγε από τη ζωή την Τρίτη (2/6/2026).

Διαβάστε επίσης:

Σύρος: Συνελήφθη 44χρονος για αποπλάνηση ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση

Βόλος: Κατατέθηκε η πρώτη αγωγή κατά Δημοσίου από κτηνοτρόφο για την ευλογιά 

Από μελίσσια ξέσπασε η φωτιά στη Φιλοθέη – Αναζητούνται οι μελισσοκόμοι





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
starmer-new
ΚΟΣΜΟΣ

O Στάρμερ απαντά στον Έλον Μασκ: Προσπαθεί να «σπείρει διχόνοια» για τη δολοφονία εφήβου στη Βρετανία

predator_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αίτημα Κουκάκη να ανασυρθεί η υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο μετά τις δηλώσεις Ντίλιαν 

c4_r
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οδηγούμε το Honda HR-V e:HEV το οποίο εστιάζει στην καθημερινότητα

gvir
ΚΟΣΜΟΣ

Al Jazeera για Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ: Το πρόσωπο της ακροδεξιάς του Ισραήλ — ή το πρόσωπο του Ισραήλ;

nasos athanasiou kideia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Νάσος Αθανασίου: Σύσσωμος ο πολιτικός και δημοσιογραφικός κόσμος στην κηδεία του στα Βριλήσσια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

androulakis axtsioglou – salmas – karystianou – new
ΚΑΛΧΑΣ

4 συμπεράσματα από 6 γκάλοπ και η Καρυστιανού, τα βάρη του Τσίπρα, η προοδευτική διακυβέρνηση, το «σενάριο εν κινήσει», ο Σαλμάς, οι παγκίτες και Κασσελάκης

xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

timologio-revmatos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καμπανάκι Κομισιόν: 3 λόγοι που η Ελλάδα έχει τιμές ρεύματος υψηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

samaras-7345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διάχυτος εκνευρισμός για το κόμμα Σαμαρά - Η ασάφεια για το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού δυσκολεύει τους χειρισμούς της Ν.Δ.

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 16:15
starmer-new
ΚΟΣΜΟΣ

O Στάρμερ απαντά στον Έλον Μασκ: Προσπαθεί να «σπείρει διχόνοια» για τη δολοφονία εφήβου στη Βρετανία

predator_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αίτημα Κουκάκη να ανασυρθεί η υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο μετά τις δηλώσεις Ντίλιαν 

c4_r
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οδηγούμε το Honda HR-V e:HEV το οποίο εστιάζει στην καθημερινότητα

1 / 3