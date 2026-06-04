Νάσος Αθανασίου: Σύσσωμος ο πολιτικός και δημοσιογραφικός κόσμος στην κηδεία του στα Βριλήσσια

Το τελευταίο αντίο στον Νάσο Αθανασίου είπαν, συγγενείς και φίλοι στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στα Άνω Βριλήσσια όπου τελέστηκε η κηδεία του.

​Η οικογένειά του, η σύζυγός του Εύη και τα παιδιά του, Τίμος και Ελένη, βρέθηκαν για τον αποχαιρετισμό στον δικό τους άνθρωπο, έχοντας στο πλευρό τους δεκάδες ανθρώπους του Τύπου και της πολιτικής ζωής, κυρίως από το χώρο της Αριστεράς, για να του πουν το τελευταίο αντίο.

Μεταξύ αυτών και ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

​Στην κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή έδωσαν το παρών φίλοι και συνεργάτες από τη μακρά πορεία του στη δημοσιογραφία αλλά και την πολιτική, ενώ στεφάνια μεταξύ άλλων έστειλαν πολιτικά κόμματα και ο πρόεδρος της Βουλής.

Παράλληλα με τη δημοσιογραφική του ιδιότητα, ο Νάσος Αθανασίου διατέλεσε και Βουλευτής Αττικής με τον ΣΥΡΙΖΑ από το 2012 έως και το 2023.

Ο Νάσος Αθανασίου που συνέδεσε το όνομά του με την τηλεόραση και θρυλικές εκπομπές όπως το «Τρεις στον Αέρα», έφυγε από τη ζωή την Τρίτη (2/6/2026).

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