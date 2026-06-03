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03.06.2026 11:49

Νάσος Αθανασίου: Το μεσημέρι της Πέμπτης η κηδεία του δημοσιογάφου

03.06.2026 11:49
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Οικογένεια, φίλοι και συνάδελφοι θα αποχαιρετήσουν τον Νάσο Aθανασίου αύριο, Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026, στις 15:00, στον Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Άνω Βριλήσσια.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν, ας συνδράμουν το ίδρυμα «Φλόγα-Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια»:

Εθνική Τράπεζα  GR2501101920000019248000010

Alpha Bank GR8001401120112002002011686

Eurobank GR6602600630000460100128261

Τράπεζα Πειραιώς  GR6301720150005015020641423

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