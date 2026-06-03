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03.06.2026 08:40

Ο Λάκης Λαζόπουλος ανανέωσε το ραντεβού με το MEGA – «Τσαντίρι και του χρόνου, δεν θέλω να σας αφήσω έτσι» (Video)

03.06.2026 08:40
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Με μια συγκινητική στιγμή ολοκληρώθηκε το τελευταίο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» της φετινής τηλεοπτικής σεζόν, το βράδυ της Τρίτης (2/6).

Ο Λάκης Λαζόπουλος αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό, ανανεώνοντας το ραντεβού του για τη νέα χρονιά μέσα από τη συχνότητα του Mega.

Επιλέγοντας να κλείσει την εκπομπή με το εμβληματικό τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου «Ας κρατήσουν οι χοροί», ευχαρίστησε τους τηλεθεατές για τη στήριξή τους, ενώ λίγο πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους, επιβεβαίωσε πως το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» θα επιστρέψει και την επόμενη χρονιά.

«Τσαντίρι και του χρόνου. Άλλον έναν χρόνο Τσαντίρι, θα κάνω και τη σειρά μου και το Τσαντίρι εδώ στο Mega. Δε θέλω να σας αφήσω έτσι, δεν θέλω να με αφήσετε μόνο μου. Θέλω την παρέα σας» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 03.06.2026 09:12
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