Λιάγκας – Αντωνά: Για πρώτη φορά μαζί στον τηλεοπτικό αέρα – «Μην έχεις άγχος» (Video)

Την πρώτη τους τηλεοπτική συνύπαρξη είχαν ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά, με τον παρουσιαστή να υποδέχεται στην εκπομπή του τη ραδιοφωνική παραγωγό και σύντροφό του.

Αφορμή αποτέλεσε η συνέντευξη που παραχώρησε ο Τόμας Γουόκαπ στη Μαρία Αντωνά η οποία προλόγισε την κουβέντα που είχε με τον παίκτη του Ολυμπιακού.

«Την Κυριακή στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου εδώ στον ΑΝΤ1 ήταν καλεσμένος ο Τόμας Γουόκαπ με τη σύντροφό του, την Εστρέλλα. Στην εκπομπή δουλεύει και η Μαρία Αντωνά, όπως γνωρίζετε, και λέω “δεν κάνεις και μία συνέντευξη στον Γουόκαπ για εμάς;”. Είναι οικονομία κλίμακος στον ΑΝΤ1 αυτή, πρέπει να πάρουμε ένα bonus σήμερα. Ποιο bonus, βέβαια; Εδώ δεν θα ‘χουμε εκπομπή του χρόνου», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας, καλωσορίζοντας τη Μαρία Αντωνά στο διπλανό τηλεοπτικό παράθυρο.

«Γέλα, μην έχεις άγχος, παιδί μου», της επισήμανε ο παρουσιαστής, με την ίδια να παραδέχεται πως έχει τρακ. «Όποιος περνάει εδώ την πόρτα του σπιτιού σου, λίγο αγχώνεται» είπε με χιούμορ.

«Θα λυσσάξουν όλοι τώρα, θα πουν “την έβγαλε, θα ‘ναι μαζί του χρόνου” και τέτοια», σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας στη συνέχεια.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα

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