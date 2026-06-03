Νάσος Αθανασίου: «Πέθανε στα χέρια μου, είχε έναν πολύ δύσκολο καρκίνο – Ήμασταν παντρεμένοι 48 χρόνια, ήταν πολύ τρυφερός άνθρωπος»

Για τον Νάσο Αθανασίου, τον καρκίνο αλλά και τις τελευταίες του στιγμές, μίλησε στον ΑΝΤ1 η σύζυγός του Εύη Κλοκώνη.

Όπως είπε στη συγκινητική εξομολόγησή της για τον δημοσιογράφο και πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, «έδωσε έναν αγώνα τα τελευταία 2,5 χρόνια, όλη η οικογένεια μαζί. Πήγαιναμε στο νοσοκομείο για χημειοθεραπείες και μετά στο σπίτι».

Αποκάλυψε ότι ο Νάσος Αθανασίου «κατέληξε στο σπίτι, στα χέρια μου, στην αγκαλιά μου. Κατορθώσαμε και του δώσαμε μια πολύ καλή παράταση ζωής αν και είχε έναν πού δύσκολο καρκίνο».

«Δεν υπέφερε, πέθανε πολύ ήσυχα και αυτό με αναπαύει» πρόσθεσε η σύζυγός του Νάσου Αθανασίου λέγοντας για τον δημοσιογράφο ότι «πέθανε στα 75, μπορούσε να ζήσει κι άλλο, είχε ζωή μπροστά του αλλά δυστυχώς ο Θεός δεν τον άφησε. Έδωσε τον αγώνα του με περισσή αξιοπρέπεια».

Σύμφωνα με την Εύη Κλοκώνη «δεν το γνώριζαν οι περισσότεροι» ότι ο Νάσος Αθανασίου έδινε μάχη με τον καρκίνο.

Μιλώντας, στη συνέχεια για τον άνθρωπό της είπε «ήμασταν παντρεμένοι 48 χρόνια και ήταν ένας πολύ τρυφερός άνθρωπος. Καμία φορά έβγαινε λίγο εριστικός στις εκπομπές του αλλά αυτό ήταν η άμυνα του. Τα τελευταί 2 χρόνια που συνταξιοδοτηθήκαμε μπορεί να ήταν δύσκολα γιατί είχαμε τον φόβο του θανάτου, αλλά ήρθαμε πολύ κοντά πάλι, πρόλαβα να του πω και να μου πει όσα θέλαμε».

«Η έννοια του ήταν τα παιδιά μας και η εγγονή μας, να είναι καλά. Ήθελε να πάμε ταξίδια αλλά δεν προλάβαμε, αυτό θα μου μείνει λίγο παράπονο» κατέληξε η σύζυγος του Νάσου Αθανασίου.

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