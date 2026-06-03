Νεκρός 70χρονος οδηγός σε τροχαίο έξω από τη Λάρισα

Ένας 70χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης (3/6) στην περιοχή έξω από τη Λάρισα.

Το περιστατικό συνέβη στην Παλαιά Εθνική Οδό Φαρσάλων – Βόλου, όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολώνα φωτισμού.

Ο ηλικιωμένος οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.

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