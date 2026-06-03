search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.06.2026 11:33
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.06.2026 09:22

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις σε Αγρίνιο και Κοζάνη – 13 συλλήψεις, πάνω από 2,5 εκατ. ευρώ τα κέρδη

03.06.2026 09:22
peripoliko-gallia

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες νέα αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου μεταξύ των οποίων διαχειριστής, καθώς και υπάλληλος ΚΥΔ, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα.

Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2.500.000 ευρώ, ενώ παράλληλα έχουν διαπιστωθεί και φορολογικές παραβάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχες επιχειρήσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε Βόρεια Ελλάδα και Κρήτη.

Διαβάστε επίσης:

Παιανία: Επίθεση 30 ατόμων σε παρέα ανηλίκων – Χτύπησαν τον έναν με ρόπαλο στο κεφάλι, εννέα συλλήψεις

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Ο σπαραγμός της αδερφής της 39χρονης – Νέες μαρτυρίες για «ζωή κόλαση μέσα στο σπίτι» 

Εξαφανίστηκε 15χρονος από τα Οινόφυτα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
koilikos new

Πρόπτωση πυελικών οργάνων: Ένα σύνθετο πρόβλημα με αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής

kosmimata_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: «Υπάλληλος» του ΔΕΔΔΗΕ «τσέπωσε» πανω από 80 λίρες, μετρητά και πανάκριβα κοσμήματα

KRATIKO_NIKAIAS
ΥΓΕΙΑ

Εκτοξεύτηκαν τα χρέη των δημόσιων νοσοκομείων – Παραμένουν σταθερά στην πρώτη θέση

liagkas-antona-new
MEDIA

Λιάγκας – Αντωνά: Για πρώτη φορά μαζί στον τηλεοπτικό αέρα – «Μην έχεις άγχος» (Video)

aeroptero_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Όλυμπο – Αεροπτεριστής έπεσε, τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε για ώρες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

kalxass-2347
ΚΑΛΧΑΣ

Εντυπώσεις από Pulse και… Σκάι, ο Σαμαράς, η δημοσκοπική ταραχή στο ΠΑΣΟΚ και το φλερτ με Κασσελάκη, το δράμα της ΝΕΑΡ και η καχύποπτη Λατινοπούλου

pylones deh ipsili tasi – new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κρήτη: Οργή για ΑΔΜΗΕ –  «Φυτεύουν» 267 πυλώνες 33 μέτρων σε 100 χιλιόμετρα με παρθένα βουνά και αρχαιολογικούς χώρους

pyravlos-aeroplanoforo
ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικές οι απώλειες των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν – Ο πραγματικός λόγος που ο Τραμπ σταμάτησε την επίθεση

ginaikoktonia-kalamata
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Τα αναπάντητα ερωτήματα για τα παιδιά, τα ηρεμιστικά και η παρακολούθηση στα social media

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.06.2026 11:33
koilikos new

Πρόπτωση πυελικών οργάνων: Ένα σύνθετο πρόβλημα με αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής

kosmimata_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: «Υπάλληλος» του ΔΕΔΔΗΕ «τσέπωσε» πανω από 80 λίρες, μετρητά και πανάκριβα κοσμήματα

KRATIKO_NIKAIAS
ΥΓΕΙΑ

Εκτοξεύτηκαν τα χρέη των δημόσιων νοσοκομείων – Παραμένουν σταθερά στην πρώτη θέση

1 / 3