ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις σε Αγρίνιο και Κοζάνη – 13 συλλήψεις, πάνω από 2,5 εκατ. ευρώ τα κέρδη

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες νέα αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου μεταξύ των οποίων διαχειριστής, καθώς και υπάλληλος ΚΥΔ, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα.

Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2.500.000 ευρώ, ενώ παράλληλα έχουν διαπιστωθεί και φορολογικές παραβάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχες επιχειρήσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε Βόρεια Ελλάδα και Κρήτη.

Διαβάστε επίσης:

Παιανία: Επίθεση 30 ατόμων σε παρέα ανηλίκων – Χτύπησαν τον έναν με ρόπαλο στο κεφάλι, εννέα συλλήψεις

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Ο σπαραγμός της αδερφής της 39χρονης – Νέες μαρτυρίες για «ζωή κόλαση μέσα στο σπίτι»

Εξαφανίστηκε 15χρονος από τα Οινόφυτα