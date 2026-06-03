search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.06.2026 11:31
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.06.2026 09:19

Ρόδος: Στο «σκαμνί» υπάλληλος spa για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς 15χρονου αγοριού

03.06.2026 09:19
boy_spa

Στην αίθουσα του δικαστηρίου μεταφέρεται η υπόθεση που είχε απασχολήσει τις Αρχές της νότιας Ρόδου το καλοκαίρι του 2024, όταν ένας ανήλικος τουρίστας από την Ελβετία κατήγγειλε ότι δέχτηκε προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς του κατά τη διάρκεια παροχής υπηρεσιών spa σε ξενοδοχειακή μονάδα του νησιού.

Σύμφωνα με τη Δημοκρατική, η μήνυση κατατέθηκε το απόγευμα της 5ης Αυγούστου 2024 από τον 15χρονο Ελβετό, ο οποίος προσήλθε στις Αρχές μαζί με τον πατέρα του.

Ο ανήλικος φέρεται να ανέφερε ότι, κατά τη διάρκεια συνεδρίας spa εντός του ξενοδοχείου όπου διέμενε, ένας 19χρονος υπήκοος Αλβανίας, υπάλληλος της εταιρείας που παρείχε τις σχετικές υπηρεσίες, προσέβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπειά του.

Οι φερόμενες πράξεις τοποθετούνται χρονικά γύρω στις 12.40 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας.

Μετά την υποβολή της μήνυσης κινήθηκε προανακριτική διαδικασία, ενώ ο φερόμενος ως δράστης αναζητήθηκε εντός των ορίων του αυτοφώρου.

Η υπόθεση εισάγεται πλέον προς εκδίκαση, με το δικαστήριο να καλείται να κρίνει τους ισχυρισμούς που έχουν διατυπωθεί.

Όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία, η περιγραφή των φερόμενων πράξεων στηρίζεται στα όσα κατήγγειλε ο ανήλικος, ενώ το ζήτημα παραμένει υπό την κρίση της δικαιοσύνης.

Διαβάστε επίσης:

Παιανία: Επίθεση 30 ατόμων σε παρέα ανηλίκων – Χτύπησαν τον έναν με ρόπαλο στο κεφάλι, εννέα συλλήψεις

«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για αιτήσεις από γονείς

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Ο σπαραγμός της αδερφής της 39χρονης – Νέες μαρτυρίες για «ζωή κόλαση μέσα στο σπίτι» 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kosmimata_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: «Υπάλληλος» του ΔΕΔΔΗΕ «τσέπωσε» πανω από 80 λίρες, μετρητά και πανάκριβα κοσμήματα

KRATIKO_NIKAIAS
ΥΓΕΙΑ

Εκτοξεύτηκαν τα χρέη των δημόσιων νοσοκομείων – Παραμένουν σταθερά στην πρώτη θέση

liagkas-antona-new
MEDIA

Λιάγκας – Αντωνά: Για πρώτη φορά μαζί στον τηλεοπτικό αέρα – «Μην έχεις άγχος» (Video)

aeroptero_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Όλυμπο – Αεροπτεριστής έπεσε, τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε για ώρες

Leapmotor-B03X-3
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πότε ανοίγουν οι παραγγελίες για το compact SUV των 25.000 ευρώ της Leapmotor

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

kalxass-2347
ΚΑΛΧΑΣ

Εντυπώσεις από Pulse και… Σκάι, ο Σαμαράς, η δημοσκοπική ταραχή στο ΠΑΣΟΚ και το φλερτ με Κασσελάκη, το δράμα της ΝΕΑΡ και η καχύποπτη Λατινοπούλου

pylones deh ipsili tasi – new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κρήτη: Οργή για ΑΔΜΗΕ –  «Φυτεύουν» 267 πυλώνες 33 μέτρων σε 100 χιλιόμετρα με παρθένα βουνά και αρχαιολογικούς χώρους

pyravlos-aeroplanoforo
ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικές οι απώλειες των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν – Ο πραγματικός λόγος που ο Τραμπ σταμάτησε την επίθεση

ginaikoktonia-kalamata
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Τα αναπάντητα ερωτήματα για τα παιδιά, τα ηρεμιστικά και η παρακολούθηση στα social media

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.06.2026 11:31
kosmimata_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: «Υπάλληλος» του ΔΕΔΔΗΕ «τσέπωσε» πανω από 80 λίρες, μετρητά και πανάκριβα κοσμήματα

KRATIKO_NIKAIAS
ΥΓΕΙΑ

Εκτοξεύτηκαν τα χρέη των δημόσιων νοσοκομείων – Παραμένουν σταθερά στην πρώτη θέση

liagkas-antona-new
MEDIA

Λιάγκας – Αντωνά: Για πρώτη φορά μαζί στον τηλεοπτικό αέρα – «Μην έχεις άγχος» (Video)

1 / 3