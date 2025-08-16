«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

Τη δημόσια στήριξή του στον Γιώργο Μαζωνάκη, που το πρωί της περασμένης Πέμπτης, οδηγήθηκε στο «Δρομοκαΐτειο» με εισαγγελική εντολή εξέφρασε ο Στράτος Τζώρτζογλου.

«Δεν αντέχω άλλο , θέλω να μιλήσω για τον χαρακτήρα και την υψηλή ποιότητα της γενναιόδωρης ψυχής του Γιώργου Μαζωνάκη @georgemazonakis ! Κάποια στιγμή ο γέροντας μου από το Άγιο Όρος ό κοιμηθείς Σπυριδων ο Μικραγιαννανιτης μου ζήτησε να διοργανώσω μια συναυλία της οποίας τα έσοδα θα πήγαιναν ως υποτροφία για αριστούχους μαθητές της Βέροιας κάτω από την υποστήριξη του δεσπότη Βέροιας !

Ξεκίνησα να ζητήσω «βοήθεια» όπως καταλαβαίνετε από τραγουδιστές της έντεχνης μουσικής σκηνής ! Κανένας δεν δέχτηκε γιατί δυστυχώς τα έξοδα ήταν πολλά (μετακίνηση ,φαγητό ,εκτός έδρας μουσικών,ενοικιαση ηχητικού εξοπλισμού, αμοιβές μουσικών ) και όλοι μου ζήτησαν και προσωπικά αμοιβή! Είχα απελπιστεί – δεν μπορούσα να κάνω την βραδιά μόνος μου και να λέω κείμενα μόνος μου!

Τότε μέσα στην απελπισία μου , μου ήρθε έμπνευση από τον Χριστο να απευθυνθώ στον Μαζωνάκη που τότε έκανε μεγάλη επιτυχία με το Gucci φόρεμα! Δεν τον ήξερα προσωπικά και ήμουν σίγουρος ότι θα αρνηθεί αλλά «μηδένα προ του τέλους μακάριζε»- μην βγάζεις συμπεράσματα πριν το τέλος !

Ο Γιώργος δέχτηκε – πλήρωσε από την τσέπη του όλα τα έξοδα ,τους μουσικούς του – ακύρωσε συναυλία που θα έβγαζε πολλά χρήματα – ήρθε και είχαμε μεγάλη επιτυχία – ποτέ δεν το ανέφερε σε κανένα , πάντα σεμνός , πάντα έτοιμος να βοηθήσει! Αυτή είναι η καρδιά του Γιώργου! Και είμαι σίγουρος ότι στο τέλος θα νικήσει – γιατί εκεί που οι άνθρωποι λιθοβολούν εκεί επεμβαίνει ο Θεός και δείχνει την αγάπη του !!!», έγραψε ο ηθοποιός στο Instagram.

