LIFESTYLE

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Χόρεψε αισθησιακά το «Any Time, Any Place» της Τζακσον και είχε ένα ατύχημα που «έριξε» το Instagram

H ποπ σταρ Μπρίτνεϊ Σπίαρς εμφανίζεται πολύ συχνά να χορεύει στα social media ενώ έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις με τον τρόπο με τον οποίο τον κάνει. Την έχουμε δει να χορεύει ακόμα και γυμνή αλλά και με μαχαίρια στο παρελθόν. Αυτή τη φορά χόρεψε αισθησιακά ένα τραγούδι της Τζάνετ Τζάκσον και «έριξε» το Instagram.

Φορώντας ένα εφαρμοστό ολόχρυσο κεντητό φόρεμα κάποια στιγμή φάνηκε καταλάθος το στήθος της την ώρα που χόρευε. Η γνωστή καλλιτέχνης δεν έδειξε την παραμικρή ενόχληση και συνέχισε να χορεύει αμέριμνη και χαμογελαστή

Ο ξέφρενος χορός έγινε με μουσική υπόκρουση το «Any Time, Any Place» (Τζάνετ Τζάκσον).

Στο βίντεο τα στήθη της πάντως είναι καλυμένα με λουλούδια.

To βίντεο αναδημοσιεύτηκε από χρήστες και στο Χ.

