Γιώργος Μαζωνάκης: «Άθλια μεθόδευση από την οικογένειά του ο εγκλεισμός, ετοιμαζόμασταν να καταθέσουμε μηνύσεις» λέει ο δικηγόρος του

15.08.2025 19:34
MAZWNAKHS
NDP

Οργισμένος και πικραμένος από την συμπεριφορά μελών της οικογένειάς του είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης που βρίσκεται στο Δρομοκαΐτειο, κατόπον εισαγγελικής εντολής σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο δικηγόρος του. Όπως λέει ο ίδιος αρχές Σεπτεμβρίου επρόκειτο να καταθέσει μηνύσεις σε κάποια μέλη της οικογένειάς του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθηκε στην δημόσια ψυχιατρική κλινική «Δρομοκαΐτειο» παρά την θέλησή του, όπως έκανε γνωστό το βράδυ της Πέμπτης 14 Αυγούστου με ανακοίνωση που εξέδωσε μέσω του δικηγόρου του.

Η εισαγωγή του τραγουδιστή στο Δρομοκαΐτειο με εισαγγελική εντολή, έγινε το πρωί της Πέμπτης (14/8), με τον ίδιο να ισχυρίζεται μέσω του δικηγόρου του, πως πρόκειται για καλοστημένη παγίδα, φωτογραφίζοντας πρόσωπα από το οικογενειακό του περιβάλλον.

Μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star την Παρασκευή 15 Αυγούστου, συνήγορος του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργος Μερκουλίδης, αποκάλυψε σε τι κατάσταση βρίσκεται ο πελάτης του, καθώς και τι μεσολάβησε μέχρι τη νοσηλεία του στο ψυχιατρικό νοσοκομείο.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι πολύ καλά, είναι πικραμένος και αγανακτισμένος για την άθλια μεθόδευση που υπήρξε από στενά μέλη της οικογένειάς του, για αυτή την εξέλιξη, αλλά είναι δυνατός και υγιής και πιστεύουμε σύντομα ότι θα τελειώσει αυτή η περιπέτεια», ανέφερε αρχικά.

«Τα τελευταία δυόμιση χρόνια δεν υπάρχει φυσική παρουσία του Γιώργου με τα στενά μέλη της οικογένειάς του. Έχει ξεκινήσει μια δικαστική διαμάχη. Η μόνη συνάντηση που έγινε, έγινε πριν από τέσσερις μήνες με την αδερφή του γαμπρού του και τον δικηγόρο τους, στο σπίτι του Γιώργου, παρουσία μου, όπου τέθηκαν κάποια θέματα, δε βρέθηκε λύση και τους δηλώσαμε λοιπόν με περιφράσεις ότι θα τα πούμε στις έδρες των δικαστηρίων», αποκάλυψε.

Και συνέχισε: «Εμείς ετοιμαζόμασταν αρχές Σεπτεμβρίου να καταθέσουμε κάποιες μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα που έχει διαπράξει η αδερφή του, κακουργηματικού μάλιστα χαρακτήρα και αντ’ αυτού λοιπόν συνέβη αυτό που συνέβη χθες, παραμονή Δεκαπενταύγουστου, με δεδομένο ότι σήμερα είναι αργία και μεσολαβεί μάλιστα και το Σαββατοκύριακο».

«Καταλαβαίνετε, δεν μπορούσε να υπάρξει διερεύνηση και εξέταση των θεμάτων που έθεσαν με την αίτησή τους οι συγγενείς. Αυτός ο νόμος προβλέπει ότι οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να προσφύγει στον εισαγγελέα με αίτησή του και να ζητήσει ότι κάποιος συγγενής του πρώτου ή δεύτερου βαθμού χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας, ότι είναι ψυχικά διαταραγμένος και μπορεί να είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του ή για τρίτους. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά που προβλέπει ο νόμος έκαναν την αίτηση.

Η αίτηση έγινε χωρίς περαιτέρω διερεύνηση

Δυστυχώς έγινε δεκτή χωρίς περαιτέρω διερεύνηση και σας είπα ότι δείτε τον χρόνο που έγινε, έγινε παραμονή Δεκαπενταύγουστου με δεδομένο ότι την επόμενη θα ήταν αργία και θα μεσολαβούσε και το Σαββατοκύριακο.

Όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούσαν να διερευνηθούν όλα αυτά αλλά ο εγκλεισμός είναι υποχρεωτικός, είναι αναγκαστική η παραμονή του εκεί. Δε ζητείται σε αυτές τις περιπτώσεις η συναίνεση του φερόμενου ως αρρώστου. Οι γιατροί δεν έχουν αποφανθεί.

Αποφασίζει ο εισαγγελέας, κάνει δεκτή την αίτηση και πρέπει να οδηγηθεί αναγκαστικά ο φερόμενος ασθενής σε δημόσια ψυχιατρική δομή για να διερευνηθούν τα θέματα που αναπτύσσουν με την αίτησή τους οι στενοί συγγενείς», συμπλήρωσε ο κ. Μερκουλίδης για το τι προβλέπει ο νόμος σε τέτοιες περιπτώσεις.

«Ενόψει λοιπόν της δικαστικής διαμάχης και των σοβαρών θεμάτων που θα άνοιγαν τον Σεπτέμβριο, έγινε αυτή η άθλια μεθόδευση», κατέληξε ο ίδιος.

