Πυροβολισμοί στη Σουηδία: Τουλάχιστον ένας νεκρός κοντά σε τέμενος στην πόλη Ορέμπρο

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε μετά από πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος στη Σουηδία, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Νωρίτερα υπήρχαν αναφορές για δύο τραυματίες, ωστόσο δεν έχει γίνει ξεκάθαρο εάν πρόκειται εάν πρόκειται για τα ίδια άτομα.
Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι τουλάχιστον ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από πυροβολισμό, καθώς έφευγε από την παρασκευή προσευχή στο τζαμί στο Όρεμπρο, 200 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Στοκχόλμης.
«Η αστυνομία ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα για απόπειρα δολοφονίας. Δύο άτομα τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα των πυροβολισμών», τόνισε η αστυνομία, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες του συμβάντος ή την πιθανή σύλληψη του δράστη.
