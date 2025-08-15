Γιώργος Μαζωνάκης: Οι δύσκολες ώρες, τα προβλήματα με την οικογένεια και οι δικαστικές διαμάχες

Η εισαγωγή του Γιώργου Μαζωνάκη για νοσηλεία στο Δρομοκαΐτειο φαίνεται να προέρχεται και από μια δύσκολη προσωπική πορεία.

Ο γνωστός τραγουδιστής παραμένει νοσηλευόμενος, κατόπιν εισαγγελικής εντολής που ζήτησαν ο πατέρας και η αδελφή του, έχοντας ζητήσει να μεταφερθεί το επόμενο διάστημα σε ιδιωτική δομή.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η εισαγωγή του έγινε εν αγνοία του κατηγορώντας την οικογένειά του ότι «τον τύλιξαν σε μία κόλλα χαρτί» προκειμένου να τον εμποδίσουν να καταθέσει μηνύσεις που είχε προγραμματίσει για τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Η ανακοίνωση του δικηγόρου του, Γιώργου Β. Μερκουλίδη:

«Εξ ονόματος του εντολέα μου Γιώργου Μαζωνάκη, σας δηλώνω ότι ο προσωρινός εγκλεισμός μου σε δημόσια δομή, έγινε εν αγνοία μου και χωρίς τη συγκατάθεσή μου. Ξαφνικά σήμερα το πρωί, γυρνώντας από το πρωινό μου μπάνιο στο σπίτι μου, με περίμενε μία δυσάρεστη έκπληξη και συγκεκριμένα ένα περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας που μου ζήτησε να με μεταφέρει κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε δημόσια ψυχιατρική δομή για εξετάσεις.

Σύμφωνα με τον νόμο, όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα του στενού συγγενικού περιβάλλοντος Α και Β βαθμού, υποβάλουν αίτημα στον εισαγγελέα ότι συγγενικό τους πρόσωπο χρήζει ψυχιατρικής νοσηλείας γιατί πάσχει από ψυχική διαταραχή, τότε ο εισαγγελέας διατάσσει την προσωρινή μεταφορά του φερόμενου ως ασθενή σε δημόσια ψυχιατρική δομή.

Επειδή με τύλιξαν κυριολεκτικά σε μία κόλλα χαρτί πρόσωπα του στενού μου οικογενειακού περιβάλλοντος με τα οποία έχω δικαστική διένεξη και ετοιμαζόμουν αρχές Σεπτεμβρίου να καταθέσω μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα. Επειδή η μεθόδευση και η κατασκευή της εις βάρος μου διαμορφωμένης κατάστασης έγινε σήμερα παραμονή του Δεκαπενταύγουστου, με δεδομένο ότι είναι αύριο αργία και μεσολαβεί Σαββατοκύριακο.

Εκφράζω την αγανάκτησή μου για την άθλια, κακόβουλη και μεθοδευμένη προσπάθεια για τη φυσική μου εξόντωση με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των ιδιοτελών τους συμφερόντων. Ο Ναπολέοντας έλεγε: “Νικητής δεν είναι αυτός που αρχίζει τον πόλεμο, αλλά αυτός που επικρατεί.”»

Τα προβλήματα του παρελθόντος

Μιλώντας, το 2021, στον Αντώνη Σρόιτερ, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αποκαλύψει ένα επεισόδιο από τη στρατιωτική του θητεία, όταν είχε περάσει τις πρώτες εννέα ημέρες στο 414 Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πεντέλης. «Με παίρνουν φαντάρο. Παρουσιάζομαι… Τις πρώτες εννέα ημέρες τις περνάω στο 414 στο ψυχιατρείο της Πεντέλης, που καταλαβαίνεις ότι όλοι ήταν στο δικό μου δωμάτιο. Εγώ εκείνη την εποχή τους είχα πει ότι έχω μια μεγάλη αγοραφοβία…».

Όπως περιέγραψε, οι υπεύθυνοι θεώρησαν ότι ίσως έπρεπε να πάρει αναβολή, κάτι που τελικά δεν συνέβη. Η εμπειρία στο στρατόπεδο, όπως είπε, ήταν ιδιαίτερα δύσκολη.

Η συναυλία στη Λευκωσία

Τον Ιούνιο, κατά τη διάρκεια συναυλίας του στη Λευκωσία, διέκοψε την εμφάνισή του λόγω επεισοδίου ανάμεσα σε θεατές. Από τη σκηνή, αποκάλεσε τους υπαίτιους «ξεφτίλες» και «μάγκες». Αργότερα, σχολίασε πως το περιστατικό δεν του χάλασε τη διάθεση: «Πέρασα πολύ καλά… Πρέπει να σέβονται τους υπόλοιπους ανθρώπους».

Η κόντρα με την αδελφή του και η δικαστική διαμάχη

Τον Οκτώβριο του 2024, ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέθεσε δύο αγωγές κατά της αδερφής του Βάσως, λόγω οικονομικών διαφορών, με τον δικηγόρο του να μιλά για «μείζονα αντιδικία».

Μέσω γραπτής δήλωσής του τότε, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε τονίσει μεταξύ άλλων ότι «η ζημιά μέσα μου είναι το λάβωμα της εμπιστοσύνης στους ανθρώπους που τους θεωρούσα δικούς μου. Πρώτη φορά, εδώ και δεκαετίες ως καλλιτέχνης (και περισσότερες ως άνθρωπος) έρχομαι αντιμέτωπος με τόσο δύσκολη κατάσταση, προσπαθώντας να υπερασπιστώ τα δικαιώματά μου.

Αγωγές λογοδοσίας κατέθεσα.

Η κρίση της Δικαιοσύνης.

Η παραβίαση του νόμου (αν και ποιος;).

Η πρόκληση υλικών ζημιών.

Αναζήτηση νομικών ευθυνών, ενέργειες απαραίτητες για να προστατεύσω τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μου και με την πίστη, ότι θα αποδοθούν οι ευθύνες σ’ αυτούς που εμπλέκονται και θα αποκαταστήσω τη ζημιά που έχω υποστεί.

Την υλική.

Και τη ζημιά μέσα μου; Το λάβωμα της εμπιστοσύνης στους ανθρώπους, στους ανθρώπους που τους θεωρούσα δικούς μου; Τη ζημιά της ψυχής μου; Ποιο δικαστήριο και ποια δικαιοσύνη θα την αποκαταστήσει, που θα ασχολείται με το δίκαιο και όχι μόνον με το νόμιμο; Ποια;

Υ.Γ.: Και όλα εδώ, πληρώνονται!»

Η Βάσω Μαζωνάκη υπήρξε για χρόνια μάνατζερ και υπεύθυνη των οικονομικών του τραγουδιστή. Παρά τις φήμες που ακούγονταν από το 2014 συνέχισαν να συνεργάζονται ως το 2019.

Το 2021 ο τραγουδιστής άλλαξε μάνατζερ.

Διαβάστε επίσης:

Λιούις Χάμιλτον: Στην Πάρο για διακοπές ο πρωταθλητής της F1 πριν το Grand Prix στην Ολλανδία

«In Whose Name?»: Το νέο ντοκιμαντέρ για τον προβληματικό γάμο της Κιμ Καρντάσιαν με τον Κάνιε Γουέστ

Κλόι Μαλ: Η επικρατέστερη διάδοχος της Άννα Γουίντουρ