14.08.2025 19:02

Λιούις Χάμιλτον: Στην Πάρο για διακοπές ο πρωταθλητής της F1 πριν το Grand Prix στην Ολλανδία

14.08.2025 19:02
lewis_hamilton_new

Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο, αγαπητή και σε αρκετούς πιλότους της Formula 1. Ο Λιούις Χάμιλτον είναι ο νεότερος που επέλεξε τη χώρα μας για τις διακοπές του.

Μετά το Grand Prix στην Ουγγαρία, η Formula 1 κάνει ένα… καλοκαιρινό της διάλειμμα. Η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για τους πιλότους είναι στις 27-29 Αυγούστου, με τη 15η “μάχη” της σεζόν, στην Ολλανδία (29 με 31 Αυγούστου). Ο Λιούις Χάμιλτον της Ferrari αποφάσισε να έρθει στη χώρα μας, επιλέγοντας το νησί της Πάρου.

Οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν τον δείχνουν χαλαρό, με casual εμφάνιση, καπέλο και χαμόγελο, να απολαμβάνει τη βραδινή ζωή του νησιού, με την παρέα του.

route-erdogan-new
ΚΟΣΜΟΣ

Συνομιλία Ερντογάν με Ρούτε εν όψει της αμερικανο-ρωσικής συνόδου κορυφής στην Αλάσκα

patra-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Εξαγριωμένο πλήθος προπηλάκισε τους δύο συλληφθέντες για εμπρησμό, «κάψατε όλη την πόλη» – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν (Video)

klimakia2
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατολική Αττική: 15 σπίτια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα – 9 στη Λαυρεωτική, 6 στον Σαρωνικό

lewis_hamilton_new
LIFESTYLE

Λιούις Χάμιλτον: Στην Πάρο για διακοπές ο πρωταθλητής της F1 πριν το Grand Prix στην Ολλανδία

METRO2
ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος: Έτσι θα κινηθούν τα ΜΜΜ

gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

mazonakis-new
LIFESTYLE

Σε δημόσια ψυχιατρική κλινική εισήχθη ο Γιώργος Μαζωνάκης

ninios-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Γιώργος Νινιός: Υποψήφιος για το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας στα Seoul International Drama Awards 2025 ο ηθοποιός

kallianos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Kαρφιά» Καλλιάνου σε Βούλτεψη για τους εθελοντές πυροσβέστες - «Τέτοιου είδους θεωρίες πρέπει να αποφεύγονται»

semertzidou mageirias 554- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαψεύδει ότι έλαβε 2,5 εκατ. ευρώ ο σύντροφος της Σεμερτζίδου - «Πήρα περίπου 620.000 ευρώ, συνεχώς με έλεγχουν»

