LIFESTYLE

14.08.2025 16:31

«In Whose Name?»: Το νέο ντοκιμαντέρ για τον προβληματικό γάμο της Κιμ Καρντάσιαν με τον Κάνιε Γουέστ

14.08.2025 16:31
kanye west-kim kardashian_new

Ένα νέο, εκρηκτικό ντοκιμαντέρ με τίτλο «In Whose Name?» υπόσχεται να φέρει στο φως την τρικυμιώδη σχέση και τον επώδυνο χωρισμό της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ (πλέον Γιε).

Στο τρέιλερ που κυκλοφόρησε, παρουσιάζεται συγκλονιστικό, αδημοσίευτο υλικό, προσφέροντας μια άμεση ματιά στις προσωπικές τους στιγμές. Στα αποσπάσματα η Καρντάσιαν ακούγεται να λέει στον ράπερ με δάκρυα στα μάτια:

«Η προσωπικότητά σου δεν ήταν έτσι πριν από λίγα χρόνια».

Ο ίδιος ο τραγουδιστής, ο οποίος έχει διαγνωστεί με διπολική διαταραχή αλλά αργότερα ισχυρίστηκε ότι στην πραγματικότητα έχει αυτισμό, αποκαλύπτει πως έχει σταματήσει την φαρμακευτική του αγωγή εδώ και πέντε μήνες, δηλώνοντας μάλιστα πως «προτιμά να είναι νεκρός παρά να παίρνει φάρμακα».

Σε μια από τις πιο φορτισμένες σκηνές του τρέιλερ, η Κιμ προσπαθεί να ηρεμήσει έναν οργισμένο Κάνιε ο οποίος φωνάζει: «Ποτέ μην μου πεις ότι μια μέρα θα ξυπνήσω και δεν θα έχω τίποτα!».

Το «In Whose Name?», το οποίο θα κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένους κινηματογράφους στις 19 Σεπτεμβρίου, περιλαμβάνει πλάνα από περισσότερες από 3.000 ώρες υλικού, που τραβήχτηκαν επί έξι χρόνια από τον σκηνοθέτη Nicolas Ballesteros ο οποίος επίσης ανέλαβε την παραγωγή καθώς και το μοντάζ της ταινίας μαζί με τους Jack M. Russell και Justin Staple.

Το τρέιλερ κλείνει με τον ράπερ να λέει: «Ξέρεις ποιο είναι το καλύτερο με το να είσαι καλλιτέχνης και διπολικός; Ό,τι κάνεις και λες, είναι έργο τέχνης».

Σύμφωνα με το PageSix, το πρώην ζευγάρι ήταν παντρεμένο για σχεδόν επτά χρόνια με το διαζύγιό τους να οριστικοποιείται τον Νοέμβριο του 2022. Από τον γάμο τους απέκτησαν τέσσερα παιδιά, τη Νορθ, 12 ετών, τον Σεντ, 9 ετών, τον Σικάγο, 7 ετών και τον 6χρονο Ψαλμ.

