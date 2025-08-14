search
14.08.2025 13:38

ΕΡΤ: Ετοιμάζει σειρά ντοκιμαντέρ για τις «Κυρίες του ρεμπέτικου» – Στο «τιμόνι» της μια σημαντική καλλιτέχνις

14.08.2025 13:38
ert_2801_1460-820_new

Σε αφήγηση και παρουσίαση Ηρώς Σαΐα η νέα σειρά ντοκιμαντέρ «Οι Κυρίες του ρεμπέτικου» της ΕΡΤ, αποτελεί ένα αφιέρωμα σε οκτώ  γυναίκες με καταλυτική παρουσία που άφησαν έντονο αποτύπωμα, κάθε μια ξεχωριστά, στο ρεμπέτικο τραγούδι και όλες μαζί αποτελούν ένα κομμάτι της συλλογικής μνήμης.

Η πρόταση της ΕΡΤ με έναν τρόπο αποτίει φόρο τιμής σε εκείνες τις χαρισματικές γυναίκες, με ζωές σχεδόν μυθιστορηματικές, οι οποίες παρα τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες στάθηκαν, ύψωσαν ανάστημα και αναδείχθηκαν σε ένα αμιγώς ανδροκρατούμενο- σκληρό- χώρο, διεκδικώντας θέση στο πάλκο, καταρρίπτοντας στερεότυπα.

Η εκπομπή θα φωτίσει τις γυναικείες μορφές που σημάδεψαν το ρεμπέτικο τραγούδι, από την άνθησή του μετά το 1922 και την άφιξη των Μικρασιατών στην Ελλάδα μέχρι τα χρόνια που ακολούθησαν.

Τα επεισόδια της σειράς θα αναδεικνύουν τη συμβολή τραγουδιστριών και δημιουργών που συχνά έμεναν στη σκιά των ανδρικών ονομάτων.

Κάθε επεισόδιο κι ένα αφιέρωμα σε κάθε μία από τις Ρόζα Εσκενάζυ, Αγγέλα Παπάζογλου, Μαρίνα Νίνου, Ρίτα Αμπατζή, Σωτηρία Μπέλλου, Σεβάς Χανούμ, Στέλλα Χασκίλ , Ιωάννα Γεωργακοπούλου.

Οι  προσωπικές διαδρομές τους  φωτίζονται και μαζί τους οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες κάθε εποχής.

Η Ηρώ Σαΐα με ευαισθησία και μελέτη, όπως και στην προηγούμενη σειρά ντοκιμαντέρ «Οι θησαυροί του Πόντου»– που «αγκάλιασε» η ΕΡΤ προβάλοντας τα επεισόδια του το καλοκαίρι του 2022- «μπαίνει» με τον τρόπο της στις ιστορίες των κυριών του ρεμπέτικου και ερμηνεύει τραγούδια τους σε σύγχρονες ενορχηστρώσεις και διασκευές.

Το «ψηφιδωτό» κάθε αφιερωματικού επεισοδίου θα μορφοποιείται επίσης με αφηγήσεις, αρχειακό υλικό, συνεντεύξεις.

Οι γυναίκες εκείνες «μπήκαν στο τραγούδι τότε που η καθημερινότητα για μια γυναίκα ήταν ήδη γεμάτη εμπόδια και φανταστείτε πόσο μεγαλύτερη ήταν η δυσκολία όταν εκείνη αποφάσιζε ν’ ανέβει στο πάλκο, να διεκδικήσει χώρο και φωνή. Και ακόμη και σήμερα, που συνεχίζουμε ν’ αγωνιζόμαστε για ίση αντιμετώπιση, αυτές οι γυναίκες παραμένουν σύμβολα θάρρους και ελευθερίας. Για μένα, είναι σαν φάροι που μας δείχνουν έναν δρόμο — δύσκολο, ανηφορικό, αλλά ουσιαστικό. Και έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας…», υπογραμμίζει η Ηρώ Σαΐα, σε πρόσφατη συνέντευξη της στο ethos.gr και τον Άγγελο Γεραιουδάκη, επισημαίνοντας ότι «η  ΕΡΤ φώτισε ξανά αυτά τα πρόσωπα. Τις γυναίκες που αξίζουν να θυμόμαστε, να θαυμάζουμε, ν’ ακούμε. Και για μένα είναι μεγάλη τιμή να είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας». 

Οι ταινίες τεκμηρίωσης του κύκλου ντοκιμαντέρ «Οι κυρίες του ρεμπέτικου» προγραμματίζονται για προβολή προς το τέλος Σεπτεμβρίου από την ΕΡΤ1.

