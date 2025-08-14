search
James Gunn για τη δεύτερη σεζόν του «Peacemaker»: «Η σειρά θα στήσει το υπόλοιπο DCU» – Πότε ξεκινά η παραγωγή του επόμενου «Superman» (photos/videos)

gunn_1408_1920-1080_new
credit: AP

Τρεισήμισι χρόνια μετά την πρώτη της σεζόν, η σειρά του HBO Max, «Peacemaker», επιστρέφει με νέο κύκλο επεισοδίων, έχοντας τον Τζέιμς Γκαν (James Gunn) ξανά στο τιμόνι του showrunner. Πρωταγωνιστής παραμένει ο Τζον Σίνα (John Cena) στον ομώνυμο ρόλο.

Η δεύτερη σεζόν της σειράς αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Γκαν είναι πλέον συνεπικεφαλής των DC Studios μαζί με τον Πίτερ Σάφραν (Peter Safran). Έτσι, ο νέος κύκλος αναμένεται να βοηθήσει στην παρουσίαση του οράματος του διδύμου για το μέλλον του DC Universe (DCU), συνδέοντας τις διάφορες αφηγήσεις του.

Σε δηλώσεις του στο περιοδικό The Hollywood Reporter με αφορμή την πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν του «Peacemaker» στη Νέα Υόρκη τόνισε ότι η ιστορία των νέων επεισοδίων συνδέεται άμεσα με τον «Superman».

«Είναι ένα σημαντικό έργο. Σίγουρα ο “Superman” συνδέεται άμεσα με το “Peacemaker”. Πρέπει να σημειωθεί ότι είναι για ενήλικες, όχι για παιδιά. Ο “Superman” οδηγεί αυτή τη σειρά και μετά έχουμε την διαμόρφωση όλου του υπόλοιπου DCU σε αυτή τη σεζόν του “Peacemaker”», δήλωσε χαρακτηριστικά στο κόκκινο χαλί.

«Έρχονται πολλοί γκεστ σταρ, πολλοί χαρακτήρες που έχουμε ήδη συναντήσει στον “Superman”. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο που έχω κάνει και να το αγαπώ περισσότερο από αυτή τη σεζόν του “Peacemaker”, γι’ αυτό είμαι τόσο ενθουσιασμένος», συμπλήρωσε.

Ο Γκαν έδωσε επίσης μια μικρή γεύση για το τι έρχεται μετά την επιτυχία της ταινίας «Superman» -την οποίο έγραψε και σκηνοθέτησε- αποκαλύπτοντας: «Έχω ήδη ολοκληρώσει τη σύνοψη της επόμενης ιστορίας και σε αυτό που αποκαλώ “Superman Saga”».

Kαι προσθέτει: «Ελπίζω να ξεκινήσουμε την παραγωγή του, όχι πολύ μακριά από σήμερα».

Το καστ του «Peacemaker» συμπληρώνουν οι Ντανιέλ Μπρουκς (Danielle Brooks), Τζένιφερ Χόλαντ (Jennifer Holland), Φρέντι Στρόμα (Freddie Stroma), Στιβ Έιτζι (Steve Agee) και Φρανκ Γκρίλο (Frank Grillo). Η πρεμιέρα του, αναμένεται στις 21 Αυγούστου στο HBO Max.

