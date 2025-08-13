Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 14 Αυγούστου

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Πρώτο Φθινόπωρο χωρίς… αγάπη» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τον δυσκολότερο από όλους έβδομο χρόνο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και την κοινωνική απογοήτευση και τα πλεονεκτήματα που «χάθηκαν» την περασμένη εξαετία, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Πρώτο φθινόπωρο με τόση απογοήτευση… – Ο έβδομος χρόνος της κυβέρνησης αναμένεται πολύ πιο δύσκολος – Χαμηλότερη από ποτέ η κοινωνική προσδοκία – Τα ατού που χάθηκαν την περασμένη εξαετία

ΠΑΣΟΚ: Το «all in» του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ – Όλο το σχέδιο του Προέδρου του Κινήματος για τον «επιθετικό» χειμώνα – Το «έτοιμο κόμμα», το πρόγραμμα, τα ψηφοδέλτια και το… Συνέδριο

ΣΥΡΙΖΑ: Πρώτη φορά στη ΔΕΘ ως «μικρό» κόμμα μετά από 12 χρόνια – Τα στοιχήματα Φάμελλου με φόντο τις κινήσεις Τσίπρα – Σε δυναμική εκκίνηση της σεζόν προσβλέπει η Κουμουνδούρου με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις – H επικείμενη παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού στο Συνέδριο του Economist επαναφέρει τα περί «νέου κόμματος»

ΚΚΕ: Στην «πρώτη γραμμή» για Παλαιστινιακό και φωτιές – Σφοδρά «πυρά» στην κυβέρνηση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Ωριμάζουν οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ – Ευχάριστες και δυσάρεστες εκπλήξεις για τους ενδιαφερόμενους – Τα σίγουρα μέτρα κι αυτά που «παγώνουν»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ: ΗΠΑ, Ρωσία και η ντροπή της Δύσης – Το «πόκερ» των υπερδυνάμεων σε ξένο (ευρωπαϊκό) τραπέζι – Η στάση της Ελλάδας είναι, για να το διατυπώσουμε κομψά, αποκαρδιωτική

ΚΟΣΜΟΣ: Απειλή για μια εποχή παγκόσμιας πείνας – Νέοι παράγοντες και κρίσεις δοκιμάζουν την αντοχή των συστημάτων τροφίμων – Όπλο πολέμου η στέρηση τροφής σε πολιορκούμενους πληθυσμούς – Πολλαπλασιαστής κινδύνου και αυτόνομη απειλή η κλιματική κρίση

ΟΥΚΡΑΝΙΑ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ραντεβού στην Αλάσκα – Προσδοκίες και προβληματισμός για την Ουκρανία εν αναμονή της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν – Σημαντικές οι επιπτώσεις για την Ευρώπη και την Ελλάδα – Η προβληματική διατύπωση του Προέδρου των ΗΠΑ για «ανταλλαγή εδαφών»

ΑΡΘΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Διπλωματικοί χειρισμοί σε εύφλεκτο περιβάλλον – Οι ακρότητες ποτέ δεν βοήθησαν στην επίτευξη της ειρήνης στη Μέση Ανατολή – Οι απόψεις περί αναποτελεσματικών διπλωματών διαψεύδονται οικτρά – Η Ελλάδα στηρίζεται σε στρατηγικές επίτευξης διαχρονικών εθνικών στόχων

ΑΡΘΡΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Οι αμμώδεις θύελλες και η ανθρωπότητα που χτενίζεται… – Κοστίζουν 150 δισ. δολάρια ετησίως στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική – Μειώνουν την απόδοση των καλλιεργειών επιφέροντας πείνα και μετανάστευση – Ευθύνονται για 7 εκατ. πρόωρους θανάτους ετησίως!

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΑΞΟΥ: Ποιους ενοχλεί η ύπαρξή του; – Πολιτιστικός πρωταθλητισμός… μετ’ εμποδίων επί 25 ολόκληρα χρόνια – Απίθανα προσκόμματα με αδιαφανή σκοπιμότητα

ΙΣΤΟΡΙΑ: Βυζάντιο: Κοινωνία και καθημερινή ζωή – Μέρος Πρώτο: Οι τεχνίτες και οι έμποροι της Κωνσταντινούπολης

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ: Έντεκα ιστορίες, μία αφήγηση χωρίς αθώους – Αυτή την εβδομάδα: Δημήτρης Σίμος: «Το σώμα στον βράχο»

Reuters για τις πυρκαγιές στη Μεσόγειο: «Η κλιματική κρίση μας ψήνει ζωντανούς»

Οι ενημερώσεις από τα πύρινα μέτωπα έδωσαν πόντους τηλεθέασης στα κανάλια την Τρίτη (12/8)

Open: Ο Χρήστος Τσιγουρής στο «πόδι» του Σπύρου Χαριτάτου από το τέλος του μήνα