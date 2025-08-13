search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 20:54
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.08.2025 19:07

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 14 Αυγούστου

13.08.2025 19:07
prwtoselido entos new

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Πρώτο Φθινόπωρο χωρίς… αγάπη» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τον δυσκολότερο από όλους έβδομο χρόνο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και την κοινωνική απογοήτευση και τα πλεονεκτήματα που «χάθηκαν» την περασμένη εξαετία, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε:

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Πρώτο φθινόπωρο με τόση απογοήτευση… – Ο έβδομος χρόνος της κυβέρνησης αναμένεται πολύ πιο δύσκολος – Χαμηλότερη από ποτέ η κοινωνική προσδοκία – Τα ατού που χάθηκαν την περασμένη εξαετία

ΠΑΣΟΚ: Το «all in» του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ – Όλο το σχέδιο του Προέδρου του Κινήματος για τον «επιθετικό» χειμώνα – Το «έτοιμο κόμμα», το πρόγραμμα, τα ψηφοδέλτια και το… Συνέδριο

ΣΥΡΙΖΑ: Πρώτη φορά στη ΔΕΘ ως «μικρό» κόμμα μετά από 12 χρόνια – Τα στοιχήματα Φάμελλου με φόντο τις κινήσεις Τσίπρα – Σε δυναμική εκκίνηση της σεζόν προσβλέπει η Κουμουνδούρου με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις – H επικείμενη παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού στο Συνέδριο του Economist επαναφέρει τα περί «νέου κόμματος»

ΚΚΕ: Στην «πρώτη γραμμή» για Παλαιστινιακό και φωτιές – Σφοδρά «πυρά» στην κυβέρνηση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Ωριμάζουν οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ – Ευχάριστες και δυσάρεστες εκπλήξεις για τους ενδιαφερόμενους – Τα σίγουρα μέτρα κι αυτά που «παγώνουν»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ: ΗΠΑ, Ρωσία και η ντροπή της Δύσης – Το «πόκερ» των υπερδυνάμεων σε ξένο (ευρωπαϊκό) τραπέζι – Η στάση της Ελλάδας είναι, για να το διατυπώσουμε κομψά, αποκαρδιωτική

ΚΟΣΜΟΣ: Απειλή για μια εποχή παγκόσμιας πείνας – Νέοι παράγοντες και κρίσεις δοκιμάζουν την αντοχή των συστημάτων τροφίμων – Όπλο πολέμου η στέρηση τροφής σε πολιορκούμενους πληθυσμούς – Πολλαπλασιαστής κινδύνου και αυτόνομη απειλή η κλιματική κρίση

ΟΥΚΡΑΝΙΑ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ραντεβού στην Αλάσκα – Προσδοκίες και προβληματισμός για την Ουκρανία εν αναμονή της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν – Σημαντικές οι επιπτώσεις για την Ευρώπη και την Ελλάδα – Η προβληματική διατύπωση του Προέδρου των ΗΠΑ για «ανταλλαγή εδαφών»

ΑΡΘΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Διπλωματικοί χειρισμοί σε εύφλεκτο περιβάλλον – Οι ακρότητες ποτέ δεν βοήθησαν στην επίτευξη της ειρήνης στη Μέση Ανατολή – Οι απόψεις περί αναποτελεσματικών διπλωματών διαψεύδονται οικτρά – Η Ελλάδα στηρίζεται σε στρατηγικές επίτευξης διαχρονικών εθνικών στόχων

ΑΡΘΡΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Οι αμμώδεις θύελλες και η ανθρωπότητα που χτενίζεται… – Κοστίζουν 150 δισ. δολάρια ετησίως στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική – Μειώνουν την απόδοση των καλλιεργειών επιφέροντας πείνα και μετανάστευση – Ευθύνονται για 7 εκατ. πρόωρους θανάτους ετησίως!

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΑΞΟΥ: Ποιους ενοχλεί η ύπαρξή του; – Πολιτιστικός πρωταθλητισμός… μετ’ εμποδίων επί 25 ολόκληρα χρόνια – Απίθανα προσκόμματα με αδιαφανή σκοπιμότητα

ΙΣΤΟΡΙΑ: Βυζάντιο: Κοινωνία και καθημερινή ζωή – Μέρος Πρώτο: Οι τεχνίτες και οι έμποροι της Κωνσταντινούπολης

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ: Έντεκα ιστορίες, μία αφήγηση χωρίς αθώους – Αυτή την εβδομάδα: Δημήτρης Σίμος: «Το σώμα στον βράχο»

Διαβάστε επίσης:

Reuters για τις πυρκαγιές στη Μεσόγειο: «Η κλιματική κρίση μας ψήνει ζωντανούς»

Οι ενημερώσεις από τα πύρινα μέτωπα έδωσαν πόντους τηλεθέασης στα κανάλια την Τρίτη (12/8)

Open: Ο Χρήστος Τσιγουρής στο «πόδι» του  Σπύρου Χαριτάτου από το τέλος του μήνα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Σοβαρές συνέπειες στη Ρωσία»: Απειλές Τραμπ πριν τη συνάντηση με Πούτιν

PELETIDHS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πελετίδης: «Από την ανεπάρκειά τους καίγεται η Πάτρα»

fotia_patra_spitia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Συνελήφθη 25χρονος για τη φωτιά στο Γηροκομείο

proponitis-ipa-new
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στις ΗΠΑ: Γυμναστής τραβάει τα μαλλιά μαθήτριας μετά από ήττα σε αγώνα μπάσκετ – Σε αγωγή προχώρησε η κοπέλα (Video)

PANOS_KIAMOS
LIFESTYLE

Πάνος Κιάμος: Αναβάλλει τις εμφανίσεις του στην Πάτρα: «Η ασφάλεια και η αλληλεγγύη προέχουν»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

poreia-palaistini-thessaloniki-2
MEDIA

Ισραηλινά ΜΜΕ: «Χαμένος παράδεισος η Ελλάδα» - «Μας δείχνουν θυμό»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 20:54
trump 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Σοβαρές συνέπειες στη Ρωσία»: Απειλές Τραμπ πριν τη συνάντηση με Πούτιν

PELETIDHS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πελετίδης: «Από την ανεπάρκειά τους καίγεται η Πάτρα»

fotia_patra_spitia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Συνελήφθη 25χρονος για τη φωτιά στο Γηροκομείο

1 / 3