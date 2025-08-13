search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 19:09
13.08.2025 17:55

Οι ενημερώσεις από τα πύρινα μέτωπα έδωσαν πόντους τηλεθέασης στα κανάλια την Τρίτη (12/8)

13.08.2025 17:55
tiletheasi_2008_1460-820_new
credit: pixabay

Μερίδα των τηλεθεατών σε ποσοστό 2,7% «επέστρεψε» στα κανάλια εθνικής εμβέλειας θέλοντας κυρίως να ενημερωθεί για τις δραματικές εξελίξεις στα μέτωπα των πυρκαγιών σε Χίο, Ζάκυνθο, Αχαΐα, Κεφαλονιά, Πέλλα, Άρτα, Πρέβεζα και άλλα σημεία της χώρας.

Μεταβολές στα μερίδια τους -με θετικό πρόσημο-, από την μια ημέρα στην επόμενη είδαν πιο έντονα οι ΑΝΤ1 και Mega και σε μικρότερο βαθμό ο ΣΚΑΪ.

Πάντως, τη μερίδα του λέοντος διατήρησε στην κατοχή του ο Alpha. Συνολικά τέσσερα κανάλια σχημάτισαν την Τρίτη μερίδια με διψήφια νούμερα.

prwtoselido entos new
MEDIA

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 14 Αυγούστου

karamandaneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Εκκενώνονται Καραμανδάνειο και Κωνσταντοπούλειο στην Πάτρα λόγω της μεγάλης φωτιάς – Στις φλόγες η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Μπάλα (Photos)

eksafanisi (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εξαφάνιση 15χρονου από χώρο παιδικής προστασίας στους Ταγαράδες

ARHS_MOUGKOPETROS
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Δεν ήταν ατύχημα, άτυχος ήμουν εγώ που βρέθηκα εκείνη τη στιγμή να είμαι τόσο βλάκας»

fotia_zakinthos1308
ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πρέβεζα και Ζάκυνθος

gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

evropi kafsones foties
ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζει» η Νότια Ευρώπη: Θανατηφόρος καύσωνας με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου

