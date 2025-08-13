Οι ενημερώσεις από τα πύρινα μέτωπα έδωσαν πόντους τηλεθέασης στα κανάλια την Τρίτη (12/8)

Μερίδα των τηλεθεατών σε ποσοστό 2,7% «επέστρεψε» στα κανάλια εθνικής εμβέλειας θέλοντας κυρίως να ενημερωθεί για τις δραματικές εξελίξεις στα μέτωπα των πυρκαγιών σε Χίο, Ζάκυνθο, Αχαΐα, Κεφαλονιά, Πέλλα, Άρτα, Πρέβεζα και άλλα σημεία της χώρας.

Μεταβολές στα μερίδια τους -με θετικό πρόσημο-, από την μια ημέρα στην επόμενη είδαν πιο έντονα οι ΑΝΤ1 και Mega και σε μικρότερο βαθμό ο ΣΚΑΪ.

Πάντως, τη μερίδα του λέοντος διατήρησε στην κατοχή του ο Alpha. Συνολικά τέσσερα κανάλια σχημάτισαν την Τρίτη μερίδια με διψήφια νούμερα.

