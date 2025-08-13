«Wednesday»: Ο δεύτερος κύκλος της «μαύρης» κωμωδίας του Netflix έχει κάνει πάταγο

Η σειρά μαύρης κωμωδίας «Wednesday» , από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Netflix όλων των εποχών, επέστρεψε στην πλατφόρμα με τη δεύτερη σεζόν της, στις 4 Αυγούστου, και συγκέντρωσε 50 εκατομμύρια προβολές στις πρώτες πέντε ημέρες της προβολής της. Με την επίδοση αυτή ισοφαρίζει τα αντίστοιχο προηγούμενο ρεκορ της πρώτης σεζόν το Νοέμβριο του 2022.

Παρά το γεγονός ότι αμφότερες οι σεζόν της σειράς φαίνονται σχεδόν ισοδύναμες, όσον αφορά τις προβολές, πρέπει να σημειωθεί ότι η σεζόν 1 έκανε πρεμιέρα και με τα οκτώ επεισόδια ταυτόχρονα, ενώ η σεζόν 2 έκανε πρεμιέρα με τα πρώτα τέσσερα επεισόδια — το μέρος 2 θα κάνει πρεμιέρα στις 3 Σεπτεμβρίου.

Επομένως, όχι μόνο τα επεισόδια που είναι διαθέσιμα αυτή τη στιγμή θα συνεχίσουν να συγκεντρώνουν τηλεθέαση τις επόμενες εβδομάδες, αλλά μπορεί να αναμένεται και μια άλλη τεράστια αύξηση της τηλεθέασης τον επόμενο μήνα.

Η σεζόν 1 του «Wednesday» είναι ο πιο δημοφιλής αγγλόφωνος τηλεοπτικός τίτλος της Netflix και ο δεύτερος πιο δημοφιλής τηλεοπτικός τίτλος συνολικά, με μόνο τη σεζόν 1 της νοτιοκορεατικής δραματικής σειράς «Squid Game» να την ξεπερνά, υπογραμμίζει το Variety, σε σχετικό δημοσίευμα.

Επειδή ο δεύτερος κύκλος της σειράς έχει προσελκύσει παρόμοιο μέγεθος κοινού σε σχέση με τον πρώτο, αλλά με τα μισά επεισόδια διαθέσιμα, είναι πιθανό η 2η σεζόν να ξεπεράσει την 1η και να δημιουργήσει ένα νέο ρεκόρ για το Netflix.

Σύμφωνα με το Netflix, με το πρώτο μισό του β’ κύκλου επεισοδίων η σειρά «Wednesday» έχει ήδη «σπάσει» το ρεκόρ για τον μεγαλύτερο αριθμό χωρών στις οποίες ένας αγγλόφωνος τηλεοπτικός τίτλος έχει φτάσει στο νούμερο 1 της εβδομάδας, με βάση τις πρώτες 91 ημέρες προβολής κάθε τίτλου ως σταθερά στις μετρήσεις τηλεθέασης στις ιντερνετικές πλατφόρμες. Και συνολικά, ο δεύτερος πιο δημοφιλής αγγλόφωνος τηλεοπτικός τίτλος της εβδομάδας ήταν η σεζόν 1 του «Wednesday», χάρη στο ανανεωμένο ενδιαφέρον για τη σειρά.

