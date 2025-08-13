search
13.08.2025
13.08.2025 12:04

MEGA: Θα μεταδώσει «ζωντανά» το ματς Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ για το UEFA Super Cup (Video)

13.08.2025 12:04
uefa-new

Μπαλίτσα υψηλού επιπέδου θα «δείξει» σήμερα (22.00) το Mega. Το κανάλι θα συνδεθεί με το Φρίουλι της βόρειας Ιταλίας για να μεταδώσει απευθείας την πρώτη μεγάλη ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική μάχη της χρονιάς, αυτή μεταξύ Παρί Σεν Ζερμέν και Τότεναμ για το UEFA Super Cup.

Με άλλα λόγια όσοι συντονιστείτε στο κανάλι το βράδυ θα παρακολουθήσετε  «συνάντηση κορυφής». Από τη μία η πρωταθλήτρια Ευρώπης στο UEFA Champions League, Παρί Σεν Ζερμέν και από την άλλη η κάτοχος του UEFA Europa League, Τότεναμ. Την αναμέτρηση θα περιγράψει ο Αντώνης Κατσαρός.

Στο κλίμα της αναμέτρησης θα εισάγει τους τηλεθεατές, πριν από το εναρκτήριο σφύριγμα, η εκπομπή «Pre Game» (21.40) με κατατοπιστικά ρεπορτάζ για τα σχέδια από τα «αντίπαλα στρατόπεδα».

Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα και την απονομή, η δημοσιογραφική ομάδα του MEGA μεταφέρει τον παλμό του τελικού στην εκπομπή «Post-Game», με πρωτοποριακά γραφικά, αποκλειστικά ρεπορτάζ και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Στην παρουσίαση θα είναι  ο Παναγιώτης Περπερίδης.

Η τηλεοπτική κάλυψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής αναμέτρησης αποτελεί πρόβα τζενεράλε για το αθλητικό δημοσιογραφικό τιμ του σταθμού με αφορμή τη νέα League Phase του UEFA Champions League, καθώς συμμετέχει και ο Ολυμπιακός, τις αναμετρήσεις του οποίου και τη νέα σεζόν θα καλύψει το Mega.

