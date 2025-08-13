search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 11:55
13.08.2025 10:06

«Only Murders in the Building»: Η 5η σεζόν φέρνει δισεκατομμυριούχους και μαφία στο επίκεντρο του μυστηρίου

13.08.2025 10:06
only murders in the building new

Η δημοφιλής κωμωδία-μυστηρίου «Only Murders in the Building» ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της πέμπτης σεζόν η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 9 Σεπτεμβρίου.

Το Hulu έδωσε στη δημοσιότητα ένα τρέιλερ, προσφέροντας μια γεύση από τη νέα υπόθεση που θα κληθούν να εξιχνιάσουν οι αγαπημένοι πρωταγωνιστές, Στιβ Μάρτιν (Steve Martin), Μάρτιν Σορτ (Martin Short) και Σελένα Γκόμεζ (Selena Gomez).

Στο επίκεντρο των νέων επεισοδίων βρίσκεται ο μυστηριώδης θάνατος του επί χρόνια θυρωρού του κτιρίου, Lester τον οποίο υποδύεται ο Τέντι Κολούκα (Teddy Coluca).

Παρόλο που η αστυνομία κρίνει ότι πρόκειται για ατύχημα, ο Charles (Μάρτιν), ο Oliver (Σορτ) και η Mabel (Γκόμεζ) είναι πεπεισμένοι για το αντίθετο.

«Ένας τύπος γεμίζει ένα σιντριβάνι με αίμα στο πιο φονικό κτίριο της Νέας Υόρκης και λένε ότι είναι ατύχημα;» ακούγεται να λέει στο τρέιλερ, ο Charles, βάζοντας φωτιά στη νέα έρευνα του θρυλικού τρίο.

Όπως αναφέρει η επίσημη σύνοψη της σειράς, η έρευνα τους οδηγεί στα πιο σκοτεινά σημεία της Νέας Υόρκης και όχι μόνο, αποκαλύπτοντας «ένα επικίνδυνο δίκτυο μυστικών που συνδέει ισχυρούς δισεκατομμυριούχους, μαφιόζους της παλιάς σχολής και τους μυστηριώδεις ενοίκους της Arconia».

Και προσθέτει: «Καθώς βυθίζονται όλο και πιο βαθιά στο μυστήριο, παρατηρούν επίσης ένα αυξανόμενο χάσμα μεταξύ της Νέας Υόρκης που νόμιζαν ότι γνώριζαν και της νέας Νέας Υόρκης που εξελίσσεται μπροστά στα μάτια τους, όπου η μαφία προσπαθεί απεγνωσμένα να διατηρήσει τον έλεγχο, την ώρα που εμφανίζονται νέοι, ακόμη πιο επικίνδυνοι παίκτες».

Πέρα από τους πρωταγωνιστές, στο καστ της 5ης σεζόν θα βρίσκονται οι Μέριλ Στριπ (Meryl Streep), Μάικλ Σίριλ Κρέιτον (Michael Cyril Creighton), Ντα’Βιν Τζόι Ράντολφ (Da’Vine Joy Randolph), Μπόμπι Κάναβαλ (Bobby Cannavale), Τζερμέιν Φάουλερ (Jermaine Fowler), Κρίστοφ Βαλτς (Christoph Waltz), Τέα Λεόνι (Téa Leoni), Κίγκαν-Μάικλ Κέι (Keegan-Michael Key), Λόγκαν Λέρμαν (Logan Lerman), Μπίνι Φέλντσταϊν (Beanie Feldstein), Ρίτσαρντ Κάιντ (Richard Kind), Νέιθαν Λέιν (Nathan Lane), Νταιάν Βάιστ (Dianne Wiest) και Ρενέ Ζελβέγκερ (Renée Zellweger).

Δημιουργοί του «Only Murders in the Building» είναι ο Στιβ Μάρτιν και ο Τζον Χόφμαν (John Hoffman) οι οποίοι υπογράφουν και το σενάριο, ενώ βρίσκονται μεταξύ των εκτελεστικών παραγωγών.

Σύμφωνα με το Variety, η σειρά έχει γίνει «μαγνήτης» για βραβεία, καθώς ήδη μετράει 56 υποψηφιότητες για Emmy και 7 νίκες, στις τέσσερις σεζόν της. Είναι μία παραγωγή της 20th Television, μέρος των Disney Television Studios. 

