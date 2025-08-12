search
ΤΡΙΤΗ 12.08.2025 20:31
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.08.2025 19:58

Όλοι και λιγότεροι μπροστά στην τηλεόραση – Εννέα στις 10 εκπομπές της Δευτέρας 11/8 είχαν τηλεθέαση κάτω του 4%

12.08.2025 19:58
tileorasi new

Μόνον το- διπλό- βραδινό επεισόδιο της σειράς «το σόι σου» κατάφερε να «σπρώξει» τον δείκτη της Nielsen πάνω από το 4%.

Όλα τα υπόλοιπα προγράμματα που κατέλαβαν θέσεις στο Top 10 της ημέρας κατάφεραν να συγκεντρώσουν από 373.000 έως 317.000 τηλεθεατές.

Στα αξιοσημείωτα το πλασάρισμα της εκπομπής δημοπρασιών «Cash or Trash» στην τρίτη θέση των τηλεπροτιμήσεων και η έντονη εκπροσώπηση της ενημέρωσης από δελτία ειδήσεων.

Διαβάστε επίσης:

«Κατσικωμένος» στην κορυφαία θέση τηλεθέασης ο Alpha και τη Δευτέρα 11/8

ΕΡΤNews: Στην Αλάσκα για τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου

ΑΝΤ1: Οι ήρωες της κωμικής σειράς μυστηρίου «Γιατί ρε πατέρα;» συστήνονται (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
alaska
ΚΟΣΜΟΣ

Στο Άνκορατζ της Αλάσκας η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο

apati (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συλληψη 39χρονης για τηλεφωνικές απάτες – Απέσπασε από 2 ηλικιωμένες 65.000 ευρώ

gaza-new
ΚΟΣΜΟΣ

Κοινή δήλωση 24 κρατών για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα – «Τα δεινά έχουν φτάσει σε αδιανόητα επίπεδα»

swift
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Τέιλορ Σουίφτ: Ανακοίνωσε το 12ο άλμπουμ της, «The Life of a Showgirl»

tileorasi new
MEDIA

Όλοι και λιγότεροι μπροστά στην τηλεόραση – Εννέα στις 10 εκπομπές της Δευτέρας 11/8 είχαν τηλεθέαση κάτω του 4%

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bezos-Sanchez-new
LIFESTYLE

Ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσες ζητούν 190.000 δολάρια σε δικαστικά έξοδα από τον αδερφό της, Μάικλ

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

evropi kafsones foties
ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζει» η Νότια Ευρώπη: Θανατηφόρος καύσωνας με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

kathares-kouventes-new
MEDIA

«Καθαρές Κουβέντες»: Πρεμιέρα στο OPEN για Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου - Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 12.08.2025 20:27
alaska
ΚΟΣΜΟΣ

Στο Άνκορατζ της Αλάσκας η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο

apati (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συλληψη 39χρονης για τηλεφωνικές απάτες – Απέσπασε από 2 ηλικιωμένες 65.000 ευρώ

gaza-new
ΚΟΣΜΟΣ

Κοινή δήλωση 24 κρατών για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα – «Τα δεινά έχουν φτάσει σε αδιανόητα επίπεδα»

1 / 3