Όλοι και λιγότεροι μπροστά στην τηλεόραση – Εννέα στις 10 εκπομπές της Δευτέρας 11/8 είχαν τηλεθέαση κάτω του 4%

Μόνον το- διπλό- βραδινό επεισόδιο της σειράς «το σόι σου» κατάφερε να «σπρώξει» τον δείκτη της Nielsen πάνω από το 4%.

Όλα τα υπόλοιπα προγράμματα που κατέλαβαν θέσεις στο Top 10 της ημέρας κατάφεραν να συγκεντρώσουν από 373.000 έως 317.000 τηλεθεατές.

Στα αξιοσημείωτα το πλασάρισμα της εκπομπής δημοπρασιών «Cash or Trash» στην τρίτη θέση των τηλεπροτιμήσεων και η έντονη εκπροσώπηση της ενημέρωσης από δελτία ειδήσεων.

