ΑΝΤ1: Οι ήρωες της κωμικής σειράς μυστηρίου «Γιατί ρε πατέρα;» συστήνονται (Video)

Με τα γυρίσματα σκηνών επεισοδίων της νέας κωμικής σειράς μυστηρίου «Γιατί ρε πατέρα;» να έχουν προχωρήσει, οι ήρωες της συστήνονται και διαμορφώνουν το πλαίσιο της υπόθεσης, αποκαλύπτοντας ορισμένα χαρακτηριστικά της ατμόσφαιρας μέσα στην οποία εκτυλίσσεται η δράση.

Όταν ο Λευτέρης Τσατσάνης πεθαίνει, τρεις άγνωστοι μεταξύ τους νέοι, ένας έμπορος αυτοκινήτων, ένας φιλόλογος και μία σερβιτόρα, συναντιούνται στην κηδεία του. Εκεί συνειδητοποιούν πως κάθε άλλο παρά άγνωστοι είναι, μιας και είναι… αδέρφια! Είναι και οι τρεις παιδιά του…Τσατσάνη!

Μετά το σοκ της πρώτης γνωριμίας, τα τρία αδέρφια μαθαίνουν πως κληρονομούν ένα κομμωτήριο και μαζί μ’ αυτό ένα μεγάλο… μυστικό. Τότε είναι που εμφανίζεται ο Μιχαήλος, συνεργάτης του Τσατσάνη, για να τους αποκαλύψει ότι ο πατέρας τους κι εκείνος, κρύβονται πίσω από μία μεγάλη ληστεία με λεία τριών εκατομμυρίων ευρώ. Κι ενώ ο Τσατσάνης τού είχε υποσχεθεί να μοιραστούν τα χρήματα, τελικά τα έδωσε σ’ ένα από τα τρία του παιδιά. Ο Μιχαήλος ζητάει απειλητικά το μερίδιό του. Τα αδέρφια ορκίζονται ότι δεν γνωρίζουν τίποτα. Κάτι δεν πάει καλά στην ιστορία. Κάποιος ψεύδεται.

Το κυνηγητό για τα χρήματα αρχίζει με  εκρηκτικές στιγμές γέλιου, δράσης και περιπέτειας μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές, στον ΑΝΤ1.

