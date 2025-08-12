search
ΤΡΙΤΗ 12.08.2025
12.08.2025

ΕΡΤ: «Happy hour» μακράς διαρκείας οργανώνεται στην ΕΡΤ1 με την προσθήκη της εκπομπής «Νωρίς νωρίς»

12.08.2025 11:36
ert

Θετική διάθεση σε όσους επιλέγουν την ΕΡΤ1 από πολύ πρωί, θέλει να φτιάχνει η ΕΡΤ σε καθημερινή βάση και με τη νέα εκπομπή «Νωρίς νωρίς» που ετοιμάζει να λανσάρει από τον Σεπτέμβριο (αν όχι και νωρίτερα) με πρόσημο ψυχαγωγικό.

Η ΕΡΤ1 άλλωστε θα είναι το κανάλι της ψυχαγωγίας, σύμφωνα με τα πλάνα που έχουν καταστρώσει οι ιθύνοντες της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, σύμφωνα με τα οποία κάθε τι ενημερωτικό που υπήρχε εως τώρα στο πρώτο κρατικό κανάλι δεν συνεχίζει τη σεζόν 2025- 2026 παρα μόνον τα βασικά δελτία ειδήσεων στις 12.00 και στις 18.00 που είναι και το κεντρικό.

Με τα νέα πλάνα για την ΕΡΤ1 σχηματίζεται μια- σχεδόν μασίφ- ζώνη ψυχαγωγικών εκπομπών μεταξύ των οποίων θα παρεμβάλλονται ειδήσεις και το νέο τηλεπαιχνίδι «Στην πίεση» με την Ευγενία Σαμαρά και επαναλήψεις επεισοδίων τηλεπαιχνιδιών προηγούμενων σεζόν, περιγράφουν  στο topontiki.gr άνθρωποι κοντά στο Ραδιομέγαρο που είναι σε θέση να γνωρίζουν. Στις 06.45 θα κάνει έναρξη η εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» που θα παρουσιάζουν οι Κρατερός Κατσούλης και Μαρία Ηλιάκη. Στις 09.00 θα παίρνει σκυτάλη το «Πρωίαν σε είδον» με τους Φώτη ΣεργουλόπουλοΤζένη Μελιτά, στο διάστημα 12.00- 15.00 θα μεταδίδονται διαδοχικά δελτίο ειδήσεων και επαναλήψεις τηλεπαιχνιδιών/εκπομπών και στις 15.00 θα ξεκινά, ως συνήθως το «Στούντιο 4» με τους Νάνσυ ΖαμπέτογλουΘανάση Αναγνωστόπουλο που θα δίνουν «πάσα» τηλεθέασης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων (18.00) με τον Απόστολο Μαγγηριάδη.

Μεταξύ 19.00- 20.00 θα δίνει καθημερινό ραντεβού- σύμφωνα με τους τρέχοντες σχεδιασμούς- το τηλεπαιχνίδι «Στην πίεση» με την Ευγενία Σαμαρά και θα έπεται μαραθώνιος σειρών μυθοπλασίας αλλά και ταινίες στις «μικρές ώρες».

Θρυλείται ότι η ΕΡΤ1, κατά επιθυμίες επιτελικών του Οργανισμού, θα αρχίσει να «ξεδιπλώνει» το νέο περιεχόμενο της για τη σεζόν 202252026 ίσως και στις 25 Αυγούστου.

