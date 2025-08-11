Τηλεθεάσεις καναλιών: Πρωτοκαθεδρία του Alpha την εβδομάδα που πέρασε

Αν και με κάμψη στην επίδοση του την Παρασκευή -αναμενόμενη ως γενική τάση στο «προανάκρουσμα» του Σαβββατοκύριακου, πόσω μάλλον Αυγουστιάτικα- ο Alpha συνέχισε να οδηγεί την κούρσα της τηλεθέασης. Ωστόσο η «ψαλίδα» με τον ανταγωνισμό περιορίστηκε στο 0,4%.

Παρεμφερής ήταν η δυναμική που είχε το Mega, το οποίο επίσης εμφάνισε απώλειες από τη μια μέρα στην άλλη.

«Μάχη» δόθηκε από ό,τι φαίνεται στις μετρήσεις της Nielsen για την τρίτη θέση στις προτιμήσεις των τηλεθεατών την οποία εξασφάλισε ο ΑΝΤ1 με οριακή διαφορά από τον ΣΚΑΪ, που ήταν τα άλλα δύο κανάλια με διψήφια μερίδια στο σύνολο των 10 εθνικής εμβέλειας.

Ανάλογα τζαρτζαρίσματα πρέπει να έγιναν μεταξύ Star και Open καθώς τα μεγέθη των κομματίων τους από την πίτα τηλεθέασης είχαν διαφορά μόλις 0,2%.

Δύο τα αξιοπρόσεκτα στοιχεία από τις επιδόσεις των καναλιών του Σαββάτου. Το ένα ήταν η ανάδειξη του ΣΚΑΪ στη δεύτερη θέση και το άλλο, το πλασάρισμα της ΕΡΤ1 στην τέταρτη, με επίδοση σπανιων χειμερινών χαρακτηριστικών. Η επίδοση του ΣΚΑΪ πιστώνεται στην ενημέρωση για την επόμενη ημέρα από την σαρωτική πυρκαγιά στην νοτιοανατολική Αττική και εκείνη της ΕΡΤ1 χάρη στην απευθείας μετάδοση του αγώνα μπάσκετ Ελλάδας – Σερβίας.

Την Κυριακή ο Alpha παρέμεινε στην κεφαλή της κούρσας τηλεθέασης, βελτίωσε το μερίδιο του, τον ακολούθησε στο ράλι το Mega το οποίο επίσης εμφάνισε βελτιωμένη επίδοση σε σχέση με εκείνη του Σαββάτου ωστόσο η μεταξύ τους διαφορά ήταν παραπλήσια.

Μερίδα τηλεθεατών άνω του 32% κάθε μία από τις δύο ημέρες του γουίκεντ, έκανε επιλογές σε τηλεοπτικό περιεχόμενο εκτός των 10 καναλιών εθνικής κάλυψης, σύμφωνα με τη Nielsen.

