ΑΝΤ1: Ανακοινώσε επισήμως την συνεργασία με τον Πέτρο Κουσουλό

Ο ΑΝΤ1 αποτελεί και τυπικά το νέο τηλεοπτικό σπίτι για τον δημοσιογράφο Πέτρο Κουσουλό ο οποίος στις 19 Ιουλίου ολοκλήρωσε την συνεργασία του με το Open, μετακίνηση για την οποία είχε ενημερώσει σχετικώς το topontiki.gr στα τέλη Μαΐου.

Ο ΑΝΤ1 στο καλωσόρισμα του αναφέρει: «Με σημαντική εμπειρία στη δημοσιογραφική έρευνα και αξιοσημείωτες αποκαλύψεις επί των κοινωνικών, αστυνομικών και δικαστικών θεμάτων της επικαιρότητας, ο Πέτρος Κουσουλός αποτελεί έναν από τους πιο μαχητικούς δημοσιογράφους της γενιάς του.

Έχοντας την ικανότητα να εντοπίζει την αποκλειστική είδηση, να διερευνά σε βάθος και να αναδεικνύει τις κρυφές πτυχές των γεγονότων, ο Πέτρος Κουσουλός θα έχει μια δυναμική παρουσία στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1».

