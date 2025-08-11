search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 17:34
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.08.2025 16:52

ΑΝΤ1: Ανακοινώσε επισήμως την συνεργασία με τον Πέτρο Κουσουλό

11.08.2025 16:52
kousoulos

Ο ΑΝΤ1 αποτελεί και τυπικά το νέο τηλεοπτικό σπίτι για τον  δημοσιογράφο Πέτρο Κουσουλό ο οποίος  στις 19 Ιουλίου ολοκλήρωσε την συνεργασία του με το Open, μετακίνηση για την οποία είχε ενημερώσει σχετικώς το topontiki.gr στα τέλη Μαΐου.

Ο ΑΝΤ1 στο καλωσόρισμα του αναφέρει: «Με σημαντική εμπειρία στη δημοσιογραφική έρευνα και αξιοσημείωτες αποκαλύψεις επί των κοινωνικών, αστυνομικών και δικαστικών θεμάτων της επικαιρότητας, ο Πέτρος Κουσουλός αποτελεί έναν από τους πιο μαχητικούς δημοσιογράφους της γενιάς του.  

Έχοντας την ικανότητα να εντοπίζει την αποκλειστική είδηση, να διερευνά σε βάθος και να αναδεικνύει τις κρυφές πτυχές των γεγονότων, ο Πέτρος Κουσουλός θα έχει μια δυναμική παρουσία στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1».

Διαβάστε επίσης:

Το ΕΡΤNEWS «πάει» μπάσκετ – Αποκλειστικά τα φιλικά, το τουρνουά Ακρόπολις και η πρώτη φάση του Ευρωμπάσκετ (video)

ΣΚΑΪ: «Exathlon» α λα «Survivor» – Κοντοζυγώνει η μετάβαση των παικτών στην Καραϊβική για τα γυρίσματα

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tiletheasi_1108_1920-1080_new
MEDIA

Τηλεθεάσεις καναλιών: Πρωτοκαθεδρία του Alpha την εβδομάδα που πέρασε

Liam Neeson
LIFESTYLE

Η viral αντίδραση του Λίαμ Νίσον αν γνωρίζει τα Labubu (Video)

TELEKOM_IRIS2
ADVERTORIAL

TELEKOM: Συμμετοχή στο διαστημικό πρόγραμμα IRIS2 για την παροχή ασφαλούς συνδεσιμότητας και γρήγορου internet στην Ευρώπη

putin-trump-1212
ΚΟΣΜΟΣ

ΝΥΤ: Αφού παραλίγο να χάσει τον Τραμπ, ο Πούτιν πέτυχε την ιδανική σύνοδο κορυφής

fotia aeroplano – new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Συναγερμός 112 για φωτιά στον Γαλατά – Μαίνεται η πυρκαγιά στη Βόνιτσα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
augoustos-korto (1)
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ: «Γιορτάζω κάθε μέρα από τότε που σε γνώρισα» - H τρυφερή εξομολόγηση στον σύζυγό του

GENNHMATAS
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο «Γεννηματάς»: Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο κενό - Εργαζόμενη σώθηκε τελευταία στιγμή

ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική μπάσκετ: Συντριβή από το Ισραήλ στο... αμφιλεγόμενο φιλικό

pilos_limeniko_3006_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιάζει ιστιοφόρο ανάμεσα σε Μύκονο και Σύρο – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

zouganeli-astypalaia-3345
LIFESTYLE

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Η ποιητική ανάρτηση της από τη Χίο - «Θέλω να ζήσω ενωμένη και ολόκληρη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 17:33
tiletheasi_1108_1920-1080_new
MEDIA

Τηλεθεάσεις καναλιών: Πρωτοκαθεδρία του Alpha την εβδομάδα που πέρασε

Liam Neeson
LIFESTYLE

Η viral αντίδραση του Λίαμ Νίσον αν γνωρίζει τα Labubu (Video)

TELEKOM_IRIS2
ADVERTORIAL

TELEKOM: Συμμετοχή στο διαστημικό πρόγραμμα IRIS2 για την παροχή ασφαλούς συνδεσιμότητας και γρήγορου internet στην Ευρώπη

1 / 3