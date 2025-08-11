search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025
11.08.2025

Το ΕΡΤNEWS «πάει» μπάσκετ – Αποκλειστικά τα φιλικά, το τουρνουά Ακρόπολις και η πρώτη φάση του Ευρωμπάσκετ (video)

11.08.2025 16:31
ERT-NEWS-Basket

Το αμιγώς ειδησεογραφικό κανάλι ΕΡΤNews, με ειδήσεις και ενημέρωση σε 24ωρη βάση, από την Πέμπτη που μας έρχεται (14/8) στήνει κάμερες -για πρώτη φορά- στα γήπεδα που θα δώσει «μάχες» γύρω και κάτω από τα καλάθια η Εθνική ομάδα μπάσκετ στα φιλικά προετοιμασίας (με Μαυροβούνιο και Γαλλία), στις αναμετρήσεις του τουρνουά Ακρόπολις και στην πρώτη φάση του Ευρωμπάσκετ.

Το πρόγραμμα των απευθείας μεταδόσεων έχει ως εξής:

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

19:00 ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ  (Z)
Ελλάδα – Μαυροβούνιο 
Απευθείας μετάδοση από τη Θεσσαλονίκη

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

20:00 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ  (Z)
Λετονία – Ελλάδα

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

20:00  ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ  (Z)
Ιταλία – Λετονία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

20:00  ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ  (Z)
Ελλάδα – Ιταλία

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

20:00  ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ  (Z)
Ελλάδα – Γαλλία

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

21:30 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ (Z)
Ελλάδα – Ιταλία

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

15:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ (Z)
Γεωργία – Ελλάδα

ΤΡΙΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 15:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ (Z)
Ελλάδα – Βοσνία

