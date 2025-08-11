Το ΕΡΤNEWS «πάει» μπάσκετ – Αποκλειστικά τα φιλικά, το τουρνουά Ακρόπολις και η πρώτη φάση του Ευρωμπάσκετ (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το αμιγώς ειδησεογραφικό κανάλι ΕΡΤNews, με ειδήσεις και ενημέρωση σε 24ωρη βάση, από την Πέμπτη που μας έρχεται (14/8) στήνει κάμερες -για πρώτη φορά- στα γήπεδα που θα δώσει «μάχες» γύρω και κάτω από τα καλάθια η Εθνική ομάδα μπάσκετ στα φιλικά προετοιμασίας (με Μαυροβούνιο και Γαλλία), στις αναμετρήσεις του τουρνουά Ακρόπολις και στην πρώτη φάση του Ευρωμπάσκετ.
Το πρόγραμμα των απευθείας μεταδόσεων έχει ως εξής:
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
19:00 ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ (Z)
Ελλάδα – Μαυροβούνιο
Απευθείας μετάδοση από τη Θεσσαλονίκη
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
20:00 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ (Z)
Λετονία – Ελλάδα
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
20:00 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ (Z)
Ιταλία – Λετονία
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
20:00 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ (Z)
Ελλάδα – Ιταλία
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
20:00 ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ (Z)
Ελλάδα – Γαλλία
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
21:30 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ (Z)
Ελλάδα – Ιταλία
ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
15:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ (Z)
Γεωργία – Ελλάδα
ΤΡΙΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 15:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ (Z)
Ελλάδα – Βοσνία
