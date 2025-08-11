Πέθανε ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός Λευτέρης Κορδιάος

Έφυγε από τη ζωή ο δημοφιλής ραδιοφωνικός παραγωγός της Θεσσαλονίκης, Λευτέρης Κορδιάος.

Ξεκίνησε ως dj παίζοντας για χρόνια στο Μπαρ Θερμαϊκός, αλλά και σε άλλα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης. Από το 2001 μπήκε στη ζωή του το ραδιόφωνο, με τον ίδιο να δηλώνει μαγεμένος από την παρουσία του στα ερτζιανά της πόλης όλα αυτά τα χρόνια.

Συνεργάστηκε με πολλά ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης μεταξύ των οποίων το Republic 88,5 και τα τελευταία χρόνια τον Fly 104 όπου με τις μουσικές του συντρόφευε τα πρωινά της πόλης. Συμμετείχε σε μεγάλα events της Θεσσαλονίκης όπως η υποδοχή του 2020 στην πλατεία Αριστοτέλους – μια βραδιά με φόντο τα πυροτεχνήματα και ήχους disco-house.

Σύμφωνα με το parallaximag, το τελευταίο διάστημα ο Λευτέρης Κορδιάος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 13/8 στις 13:30 στα Κοιμητήρια Θέρμης.

