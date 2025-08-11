search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 12:28
11.08.2025 11:00

Πέθανε ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός Λευτέρης Κορδιάος

11.08.2025 11:00
lefteris_kordiaos
Έφυγε από τη ζωή ο δημοφιλής ραδιοφωνικός παραγωγός της Θεσσαλονίκης, Λευτέρης Κορδιάος.

Ξεκίνησε ως dj παίζοντας για χρόνια στο Μπαρ Θερμαϊκός, αλλά και σε άλλα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης. Από το 2001 μπήκε στη ζωή του το ραδιόφωνο, με τον ίδιο να δηλώνει μαγεμένος από την παρουσία του στα ερτζιανά της πόλης όλα αυτά τα χρόνια.

Συνεργάστηκε με πολλά ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης μεταξύ των οποίων το Republic 88,5 και τα τελευταία χρόνια τον Fly 104 όπου με τις μουσικές του συντρόφευε τα πρωινά της πόλης. Συμμετείχε σε μεγάλα events της Θεσσαλονίκης όπως η υποδοχή του 2020 στην πλατεία Αριστοτέλους – μια βραδιά με φόντο τα πυροτεχνήματα και ήχους disco-house.

Σύμφωνα με το parallaximag, το τελευταίο διάστημα ο Λευτέρης Κορδιάος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 13/8 στις 13:30 στα Κοιμητήρια Θέρμης.

