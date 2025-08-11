search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 12:23
11.08.2025 09:43

ΕΡΤNews: Το δίδυμο δημοσιογράφων στη νέα καθημερινή μεσημεριανή εκπομπή και το «φλερτ» για το δελτίο του Σαββατοκύριακου

11.08.2025 09:43
Η ΕΡΤ βραβεύει Διακογιάννη, Κωστάλα και Πετρίδη - Media

Χαρακτηριστικά μιντιακού «κόμβου» ή αν θέλετε σε σημείο συνάντησης δημοσιογράφων τείνει να εξελιχθεί το Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής.

Η κινητικότητα στα κεντρικά της ΕΡΤ είναι σαν τις ειδήσεις στο ΕΡT News –  δεν σταματά ποτέ, με όσα γίνονται γνωστά ακόμα και στην κορύφωση της θερινής περιόδου.

Από φθινόπωρο Δευτέρα με Παρασκευή, 13.00- 15.00, θα ενημερώνουν οι Γιώργος Κακούσης– Νικολέτα Κρητικού, προερχόμενοι από Action 24 και ΣΚΑΪ αντιστοίχως.

Εν τω μεταξύ από ιθύνοντες της ΕΡΤ έκανε κρούση – όπως λέγεται – στην Μαρία Σαράφογλου για παρουσίαση δελτίου ειδήσεων.

Με δεδομένο ότι το κεντρικό δελτίο θα παρουσιάζει ο Απόστολος Μαγγιριάδης έως τον Αύγουστο του 2027 η βολιδοσκόπηση στη Σαράφογλου έγινε το δελτίο του Σαββατοκύριακου.

Από την ΕΡΤ επίσημα χείλη… ατύπως διαψεύδουν ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Ωστόσο γνωρίζοντες δρώμενα και προθέσεις εντός Ραδιομεγάρου περιγράφουν επαφές μεταξύ των δύο πλευρών που περιορίστηκαν σε επίπεδο «φλερτ».

