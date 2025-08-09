Νίκη Λυμπεράκη: Συνεχίζει να αναζητά τα κομμάτια του παζλ με τη νέα σεζόν της «Μεγάλης Εικόνας»

Η Νίκη Λυμπεράκη θα παραμείνει στο τιμόνι της εκπομπής, Μεγάλη Εικόνα, και την επόμενη σεζόν στο Mega, συνεχίζοντας να αναζητά και να παρουσιάζει τα κομμάτια του παζλ που συνθέτουν τις ιστορίες σημαντικών προσώπων και γεγονότων.

Μέχρι τότε, η δημοσιογράφος απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές, γεμίζοντας τις μπαταρίες της για να επιστρέψει πιο δυναμική από τον Σεπτέμβρη.

Όπως ανέφερε και το Mega στο Instagram: «Η Νίκη Λυμπεράκη και τη νέα σεζόν θα συνεχίσει να αναζητά τα κομμάτια του παζλ που συνθέτουν τη #MegaliEikona σημαντικών προσώπων και γεγονότων.

Προς το παρόν, ώρα για βουτιές. Καλές διακοπές!».

