Νίκη Λυμπεράκη: Συνεχίζει να αναζητά τα κομμάτια του παζλ με τη νέα σεζόν της «Μεγάλης Εικόνας»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η Νίκη Λυμπεράκη θα παραμείνει στο τιμόνι της εκπομπής, Μεγάλη Εικόνα, και την επόμενη σεζόν στο Mega, συνεχίζοντας να αναζητά και να παρουσιάζει τα κομμάτια του παζλ που συνθέτουν τις ιστορίες σημαντικών προσώπων και γεγονότων.
Μέχρι τότε, η δημοσιογράφος απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές, γεμίζοντας τις μπαταρίες της για να επιστρέψει πιο δυναμική από τον Σεπτέμβρη.
Όπως ανέφερε και το Mega στο Instagram: «Η Νίκη Λυμπεράκη και τη νέα σεζόν θα συνεχίσει να αναζητά τα κομμάτια του παζλ που συνθέτουν τη #MegaliEikona σημαντικών προσώπων και γεγονότων.
Προς το παρόν, ώρα για βουτιές. Καλές διακοπές!».
Διαβάστε επίσης:
Κατερίνα Δούκα: «Η βασική πρόκληση που αντιμετώπισα στην ΕΡΤ είναι ότι χανόμουν στο κτίριο»
Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)
Τηλεθέαση: Στην κορυφή έστειλε το OPEN η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την αυστριακή Βόλφσμπεργκερ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.