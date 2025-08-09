search
ΣΑΒΒΑΤΟ 09.08.2025 18:45
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.08.2025 16:28

Νίκη Λυμπεράκη: Συνεχίζει να αναζητά τα κομμάτια του παζλ με τη νέα σεζόν της «Μεγάλης Εικόνας»

09.08.2025 16:28
lymberaki_open

Η Νίκη Λυμπεράκη θα παραμείνει στο τιμόνι της εκπομπής, Μεγάλη Εικόνα, και την επόμενη σεζόν στο Mega, συνεχίζοντας να αναζητά και να παρουσιάζει τα κομμάτια του παζλ που συνθέτουν τις ιστορίες σημαντικών προσώπων και γεγονότων.

Μέχρι τότε, η δημοσιογράφος απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές, γεμίζοντας τις μπαταρίες της για να επιστρέψει πιο δυναμική από τον Σεπτέμβρη.

Όπως ανέφερε και το Mega στο Instagram: «Η Νίκη Λυμπεράκη και τη νέα σεζόν θα συνεχίσει να αναζητά τα κομμάτια του παζλ που συνθέτουν τη #MegaliEikona σημαντικών προσώπων και γεγονότων.

Προς το παρόν, ώρα για βουτιές. Καλές διακοπές!».

Διαβάστε επίσης:

Κατερίνα Δούκα: «Η βασική πρόκληση που αντιμετώπισα στην ΕΡΤ είναι ότι χανόμουν στο κτίριο»

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Τηλεθέαση: Στην κορυφή έστειλε το OPEN η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την αυστριακή Βόλφσμπεργκερ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fotia olympia
ΕΛΛΑΔΑ

Αρχαία Ολυμπία: Μεγάλη αναζωπύρωση της φωτιάς – Στη μάχη η πυροσβεστική από αέρα

gynaika-katathlipsi-via-viasmos
ΚΟΣΜΟΣ

Αποτροπιασμός στην Ιταλία: Ομαδικός βιασμός 19χρονης – Με βαρύ ποινικό μητρώο οι 3 δράστες

onlyfans-star1
LIFESTYLE

Σάλος με απόφαση της L’Oréal: Προσέλαβε σταρ του OnlyFans για νέα καμπάνια

brazilia trohaio
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Τραγωδία με τουλάχιστον 11 νεκρούς και 46 τραυματίες σε σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό (Video)

THALASSA_KYMA
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: 48χρονος Αμερικανός πνίγηκε στον Μπάλο – Αγνόησε τις συμβουλές του ναυαγοσώστη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική Ομάδα Μπάσκετ: Το… περίεργο κλίμα στο εσωτερικό, οι αδικαιολόγητες απουσίες, η σιωπή της ΕΟΚ και το σφάλμα του προέδρου

PODCAST PAPPA SITE 09.08
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα Παππά («Ηλέκτρα»): «Δυστυχία να έχεις παιδιά, ποτέ δεν τα μισείς ό,τι κακό κι αν σου έκαναν»

titanikos-new
ΣΙΝΕΜΑ

«Τιτανικός»: H σκηνή που «κόπηκε» από την ταινία ήταν ίσως η πιο ερωτική (Video)

lena-samara-1
ΕΛΛΑΔΑ

Οικογένεια Σαμαρά: Δωρεές σε ιδρύματα αντί στεφάνων ζητά η οικογένεια Σαμαρά - «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας»

gkountaras-new
LIFESTYLE

Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε ο Γρηγόρης Γκουντάρας (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 09.08.2025 18:45
fotia olympia
ΕΛΛΑΔΑ

Αρχαία Ολυμπία: Μεγάλη αναζωπύρωση της φωτιάς – Στη μάχη η πυροσβεστική από αέρα

gynaika-katathlipsi-via-viasmos
ΚΟΣΜΟΣ

Αποτροπιασμός στην Ιταλία: Ομαδικός βιασμός 19χρονης – Με βαρύ ποινικό μητρώο οι 3 δράστες

onlyfans-star1
LIFESTYLE

Σάλος με απόφαση της L’Oréal: Προσέλαβε σταρ του OnlyFans για νέα καμπάνια

1 / 3