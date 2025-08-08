Τηλεθέαση: Στην κορυφή έστειλε το OPEN η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την αυστριακή Βόλφσμπεργκερ

Ο ποδοσφαιρικός αγώνας του ΠΑΟΚ απέναντι στην αυστριακή Βολφσμπεργκερ μεταδόθηκε το βράδυ της Πέμπτης (7/8) από τη συχνότητα του ΟΡΕΝ με το κοινό να συντονίζεται για να παρακολουθήσει και να στηρίξει τη μάχη του «Δικεφάλου του Βορρά» για τα προκριματικά του UEFA Europa League.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen για την τηλεθέαση, το ματς μονοπώλησε το ενδιαφέρον στην prime time, χαρίζοντας στο Ανοιχτό Κανάλι την πρωτιά, με ποσοστά που δεν βλέπει συχνά στη συγκεκριμένη ζώνη.

Συγκεκριμένα, η ποδοσφαιρική αναμέτρηση του ΠΑΟΚ σημείωσε μέσο όρο 15,1% στο δυναμικό κοινό (18-54), αγγίζοντας σε τέταρτο το 17,3% (21:00-21:15). Την ίδια ώρα, οι επαναλήψεις ελληνικών σειρών έδιναν σε Alpha και MEGA ποσοστά 11-14%.

Όσον αφορά στο γενικό σύνολο, εκεί η αναμετάδοση του αγώνα για το UEFA Europa League συγκέντρωσε τηλεθέαση 17,8%, φτάνοντας μάλιστα μέχρι το 21,1% λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης (22:00-22:15). Alpha και MEGA ακολούθησαν με επαναλήψεις ελληνικών σειρών στο 10-13%.

Αναλυτικά η τηλεθέαση

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΠΑΟΚ-Βολσφμπέργκερ – 15,1%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΟΚ-Βολσφμπέργκερ – 17,8%

