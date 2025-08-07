Άγονος ο διαγωνισμός για τους αγώνες των Μουντιάλ 2026 και 2030

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Άγονος κηρύχθηκε ο διαγωνισμός της FIFA για τα δικαιώματα των παγκοσμίων πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου Mundial 2026 και 2030.
Όπως αναφέρει ο Οικονομικός Ταχυδρόμος – ot.gr είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον η ΕΡΤ και ο AΝΤ1 και μάλιστα με τιμήματα άνω των 10 εκατ. ευρώ.
Η FIFA φαίνεται ότι δεν ήταν ικανοποιημένη από τα όσα πρόσφεραν τα δύο ελληνικά κανάλια και εξετάζει αν θα πάει σε νέο διαγωνισμό ή σε απευθείας διαπραγματεύσεις με αυτά ή με άλλα ενδιαφερόμενα ελληνικά κανάλια.
