Άγονος ο διαγωνισμός για τους αγώνες των Μουντιάλ 2026 και 2030

Άγονος κηρύχθηκε ο διαγωνισμός της FIFA για τα δικαιώματα των παγκοσμίων πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου Mundial 2026 και 2030.

Όπως αναφέρει ο Οικονομικός Ταχυδρόμος – ot.gr είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον η ΕΡΤ και ο AΝΤ1 και μάλιστα με τιμήματα άνω των 10 εκατ. ευρώ.

Η FIFA φαίνεται ότι δεν ήταν ικανοποιημένη από τα όσα πρόσφεραν τα δύο ελληνικά κανάλια και εξετάζει αν θα πάει σε νέο διαγωνισμό ή σε απευθείας διαπραγματεύσεις με αυτά ή με άλλα ενδιαφερόμενα ελληνικά κανάλια.

