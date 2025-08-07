Φαίη Σκορδά: Επιστρέφει τον Σεπτέμβριο με το Buongiorno – Η ημερομηνία της πρεμιέρας

Η Φαίη Σκορδά κατάφερε να πάρει την πρωτιά ανάμεσα στις πρωινές εκπομπές και επί της ουσίας να σπάσει το σερί της Κατερίνας Καινούργιου μετά από καιρό. Πότε κάνει πρεμιέρα τη εκπομπή της η οποία για την ώρα βρίσκεται σε διάλειμμα για καλοκαιρινές διακοπές.

Η ομάδα του Buongiorno προσπάθησε να δώσει στο τηλεοπτικό κοινό μία διαφορετική επιλογή ψυχαγωγίας και ενημέρωσης. Μοιράστηκε με τους τηλεθεατές όλα τα θέματα της επικαιρότητας, από αποκλειστικές ειδήσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και τα πιο καυτά νέα της showbiz.

Τα θέματα της εκπομπής δεν θα αλλάξουν πολύ από τη νέα σεζόν, ενώ θα γίνουν ορισμένες προσθήκες. Στόχος είναι να υπάρχει τηλεοπτικό ρεπορτάζ, καλεσμένοι στο πλατό και πρόσωπα που απασχολούν την επικαιρότητα.

Δίπλα στη Φαίη Σκορδά βρίσκονται άνθρωποι που γνωρίζει καλά αλλά και νέοι συνεργάτες.

Πότε κάνει πρεμιέρα η εκπομπή

Τον Σεπτέμβρη κάνει πρεμιέρα η εκπομπή για φέτος με δημοσίευμα του iEidiseis να αναφέρει ότι η εκπομπή ξεκινάει ξανά στις 15 του μήνα.

«Καλές διακοπές ή αλλιώς Βuone vacanze 😉 Το Buongiorno επιστρέφει τον Σεπτέμβριο στο Mega!». Γράφει στη λεζάντα η δημοσίευση του καναλιού.

Όσα είχε πει παρουσιάστρια για τη δεύτερη χρονιά του Buongiorno

Από την πλευρά της η παρουσιάστρια είχε πει στο «Χαμογέλα και Πάλι»: «Για να είμαι ειλικρινής δεν μπορώ ακόμα να κάνω τον τηλεοπτικό απολογισμό της χρονιάς. Πραγματικά χρειάζομαι λίγο χρόνο. Λίγα 24ωρα για μπω στη διαδικασία να σκεφτώ τι γίνεται του χρόνου.

Σίγουρα όμως το πρόσημο είναι θετικό. Δεν μου φεύγει το άγχος. Δηλαδή έλεγα πριν δυο μήνες να τελειώσει φέτος η εκπομπή το καλοκαίρι. Να συνεχίσουμε, να δούμε πως θα είναι τα πράγματα… Κάθε χρόνο πάντα κάνω μικροαλλαγές. Αυτό το άγχος δεν φεύγει. Γιατί κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Τώρα είμαι ήδη αγχωμένη για το τι θα κάνω την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Με τον Άρη έχω συνεργαστεί πάρα πολλά χρόνια. Παρόλο ότι αυτή η σχέση η επαγγελματική είχε αρκετές φορές κάποια διαλείμματα να το πω έτσι…

Αλλά η φιλική μας σχέση έχει παραμείνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όμως είναι ένας πολύ καλός μου φίλος, θα ήθελα να ξανασυνεργαστούμε. Αλλά αυτό είναι ένα κομμάτι που αφορά το κανάλι. Η Κατερίνα Ζαρίφη θα συνεχίσει να είναι μαζί μας και του χρόνου.

Αφού θα ξεκινάει με δικό της χορό. Με μια μικρή χορογραφία θα ξεκινά η εκπομπή και μαζί της θα είναι και ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Δεν θα αλλάξουν πράγματα που αφορούν στη δομή της εκπομπής, αλλά θα έχουμε κάποιες αλλαγές», πρόσθεσε.

