Η Παραλία με διπλή υποψηφιότητα στα Seoul International Drama Awards 2025

Σπουδαία διεθνή αναγνώριση για την ΕΡΤ αποτελούν οι δύο υποψηφιότητες για βραβεία που απέσπασε η σειρά «Η Παραλία».

Στην τελική φάση του Διεθνούς Διαγωνισμού Seoul International Drama Awards 2025 η σειρά διακρίθηκε ανάμεσα σε δεκάδες συμμετοχές από όλο τον κόσμο.

Ο δεύτερος κύκλος της δραματικής σειράς που μεταδόθηκε από την ΕΡΤ1 την περασμένη τηλεοπτική σεζόν, είναι υποψήφιος για το Βραβείο Καλύτερης Σειράς ενώ ο Γιώργος Νινιός διεκδικεί το Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας για την καθηλωτική ερμηνεία του στον ρόλο του Δημητρού Αρχοντάκη, που συγκίνησε το κοινό.

Η υποψηφιότητά του Νινιού βρίσκεται ανάμεσα σε αυτές διεθνών πρωταγωνιστών, όπως του Adam Scott («Severance», season 2) και Owen Cooper («Adolescence»).

Τα Seoul International Drama Awards αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς παγκοσμίως στον χώρο της τηλεοπτικής μυθοπλασίας.

Η σειρά «Η Παραλία» επιλέχθηκε ανάμεσα σε 276 συμμετοχές από 50 χώρες.

Κράτησε συντροφιά στους τηλεθεατές για δύο χρόνια και στη σειρά έλαβαν μέρος σπουδαίοι και καταξιωμένποι ηθοποιοί όπως η Μπέτυ Λιβανού, ο Αλέξανδρος Λογοθέτης, η Μαίρη Μηνά, ο Δημητρης Μοθωναίος, ο Δημήτρης Κίτσος, η Γιουλίκα Σταφιδα, η Δανάη Μιχελάκη, ο Κώστας Νικούλη, η Αλεξία Καλτσίκη κα.

Οι νικητές του Seoul International Drama Awards 2025 θα ανακοινωθούν τον Σεπτέμβριο. Ενώ η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί στις 2 Οκτωβρίου 2025.

