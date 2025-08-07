search
ΠΕΜΠΤΗ 07.08.2025 09:25
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.08.2025 08:42

Η Παραλία με διπλή υποψηφιότητα στα Seoul International Drama Awards 2025

07.08.2025 08:42
paralia new

Σπουδαία διεθνή αναγνώριση για την ΕΡΤ αποτελούν οι δύο υποψηφιότητες για βραβεία που απέσπασε η σειρά «Η Παραλία».

Στην τελική φάση του Διεθνούς Διαγωνισμού Seoul International Drama Awards 2025 η σειρά διακρίθηκε ανάμεσα σε δεκάδες συμμετοχές από όλο τον κόσμο.

Ο δεύτερος κύκλος της δραματικής σειράς που μεταδόθηκε από την ΕΡΤ1 την περασμένη τηλεοπτική σεζόν, είναι υποψήφιος για το Βραβείο Καλύτερης Σειράς ενώ ο Γιώργος Νινιός διεκδικεί το Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας για την καθηλωτική ερμηνεία του στον ρόλο του Δημητρού Αρχοντάκη, που συγκίνησε το κοινό. 

Η υποψηφιότητά του Νινιού βρίσκεται ανάμεσα σε αυτές διεθνών πρωταγωνιστών, όπως του Adam Scott («Severance», season 2) και Owen Cooper («Adolescence»).

Τα Seoul International Drama Awards αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς παγκοσμίως στον χώρο της τηλεοπτικής μυθοπλασίας.

Η σειρά «Η Παραλία» επιλέχθηκε ανάμεσα σε 276 συμμετοχές από 50 χώρες.

Κράτησε συντροφιά στους τηλεθεατές για δύο χρόνια και στη σειρά έλαβαν μέρος σπουδαίοι και καταξιωμένποι ηθοποιοί όπως η Μπέτυ Λιβανού, ο Αλέξανδρος Λογοθέτης, η Μαίρη Μηνά, ο Δημητρης Μοθωναίος, ο Δημήτρης Κίτσος, η Γιουλίκα Σταφιδα, η Δανάη Μιχελάκη, ο Κώστας Νικούλη, η Αλεξία Καλτσίκη κα.

Οι νικητές του Seoul International Drama Awards 2025 θα ανακοινωθούν τον Σεπτέμβριο. Ενώ η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί στις 2 Οκτωβρίου 2025.

Διαβάστε επίσης

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 7 Αυγούστου

Ακρίτα για την κόντρα με Βαξεβάνη: Καταντήσαμε αηδία, κουράσαμε – Θα κρίνω τον δημοσιογράφο όπως εκείνος κρίνει τον πολιτικό

Κηδεύτηκε η Αύρα Γρηγορίου – Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Teri-Hatcher-new
LIFESTYLE

Τέρι Χάτσερ: Ορίστε μια φωτογραφία μου χωρίς φίλτρα, κάντε όσο ζουμ θέλετε

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Τουλάχιστον 17 συλλήψεις μετά την άγρια συμπλοκή – Πυροβολισμοί και «αδέσποτες» σφαίρες

ierapetra new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ιεράπετρα: Αιφνίδιος θάνατος για 65χρονο Βρετανό – Τον βρήκε νεκρό μέσα στο σπίτι τους η σύζυγός του

xristos-dimas0708
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στη Λέσβο ο Χρίστος Δήμας

voulgari
LIFESTYLE

Ανθή Βούλγαρη: «Δεν χρειάζεται να νιώθουμε τύψεις και να απολογούμαστε για το πώς έχουμε γεννήσει» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
valavani-moro-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η συγκινητική ανάρτηση για τον νεογέννητο γιο της - «Και κάπως έτσι όλα απέκτησαν νέο νόημα» (Photo)

lytras_papadopoulou
ΕΛΛΑΔΑ

Του Απόστολου Λύτρα ήταν το σκάφος που προσάραξε σε ξέρα στην Σαντορίνη – Τραυματίστηκε ελαφρά η σύζυγός του

papadaks-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Γλέντησε στη Νάξο μέχρι το πρωί - Στην παρέα και ο Δημήτρης Οικονόμου (Video)

moni new
TRAVEL

Εκδρομή: Το νησάκι με ελάφια, παγώνια και σκίουρους, μία ώρα μακριά από την Αθήνα

kathimerini new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Καθημερινή δίνει εξηγήσεις για τα δύο πρωτοσέλιδα και τα κάνει χειρότερα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 07.08.2025 09:25
Teri-Hatcher-new
LIFESTYLE

Τέρι Χάτσερ: Ορίστε μια φωτογραφία μου χωρίς φίλτρα, κάντε όσο ζουμ θέλετε

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Τουλάχιστον 17 συλλήψεις μετά την άγρια συμπλοκή – Πυροβολισμοί και «αδέσποτες» σφαίρες

ierapetra new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ιεράπετρα: Αιφνίδιος θάνατος για 65χρονο Βρετανό – Τον βρήκε νεκρό μέσα στο σπίτι τους η σύζυγός του

1 / 3