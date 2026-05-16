search
ΚΥΡΙΑΚΗ 17.05.2026 00:22
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.05.2026 23:59

Μεταναστευτικό: Συντονισμένη γραμμή Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας και Μάλτας – Οι τέσσερις βασικές προτεραιότητες

16.05.2026 23:59
libya_metanastes_ellada_1407_2

Την ανάγκη να αποφευχθεί μια νέα μεγάλη μεταναστευτική κρίση στα πρότυπα του 2015, εν μέσω της αυξανόμενης αστάθειας στη Μέση Ανατολή, ανέδειξαν οι ηγέτες Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας και Μάλτας, οι οποίοι κατέληξαν σε κοινή γραμμή για στενότερο συντονισμό στο μεταναστευτικό.

Οι τέσσερις χώρες συμφώνησαν στην ενίσχυση της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην επιτάχυνση της εφαρμογής του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, καθώς και στην εμβάθυνση της συνεργασίας με χώρες προέλευσης και διέλευσης μεταναστευτικών ροών, με στόχο τον περιορισμό των πιέσεων προς τη νότια Ευρώπη.

Η Κοινή δήλωση

Με την ευκαιρία του Europe Gulf Forum και σε συνέχεια της προηγούμενης συνάντησής τους στην Αγία Νάπα στην Κύπρο, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Μάλτας υπογράμμισαν την ανάγκη να προληφθεί οποιαδήποτε πιθανή μεταναστευτική κρίση παρόμοια με αυτή του 2015. Για τον σκοπό αυτό, οι τέσσερις ηγέτες συμφώνησαν ότι πρέπει να συνεχιστούν οι συζητήσεις σε τέσσερις βασικούς άξονες εργασίας:

  • την υποστήριξη των προσπαθειών για τη βελτίωση της ασφάλειας στην περιοχή
  • τη συνεργασία ώστε οι πληθυσμοί της περιοχής να λάβουν την απαραίτητη βοήθεια και στήριξη
  • τη διασφάλιση της έγκαιρης και πλήρους εφαρμογής του νέου Συμφώνου της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, επίσης ως προς το επικαιροποιημένο νομικό πλαίσιο που αφορά καταστάσεις κρίσης, συμπεριλαμβανομένης της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης, και περιπτώσεις ανωτέρας βίας, καθώς και υβριδικές απειλές
  • την ενίσχυση της κοινής ετοιμότητας για τη διασφάλιση, με πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, της ασφάλειας και του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων μέσω πιθανών ενιαίων και συντονισμένων πρωτοβουλιών.

Μεταξύ των συγκεκριμένων επιλογών που εξετάζονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ που είναι πιο άμεσα εκτεθειμένα σε ανεξέλεγκτες, παράνομες/παράτυπες μεταναστευτικές ροές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκαταλέγονται η ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης, η εντατικοποίηση της καταπολέμησης των διακινητών, καθώς και η ενδεχόμενη ενεργοποίηση του Κανονισμού της ΕΕ για καταστάσεις κρίσης και ανωτέρας βίας. Προκειμένου να συνεχιστεί το έργο για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των εθνικών αντιδράσεων σε μια πιθανή σημαντική αύξηση των μεταναστευτικών ροών που συνδέονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ο Ιταλός Υπουργός Εσωτερικών, Matteo Piantedosi, θα καλέσει τους ομολόγους του από την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα να συναντηθούν στη Ρώμη στις 17 Ιουνίου 2026.

Τέλος, οι τέσσερις ηγέτες χαιρέτισαν θερμά την ομόφωνη έγκριση, στις 15 Μαΐου, της Διακήρυξης του Κισινάου για τη μετανάστευση, με την ευκαιρία της 135ης Συνόδου της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η Διακήρυξη αναγνωρίζει πλήρως τις σημαντικές και πολύπλοκες προκλήσεις που σχετίζονται με τη μετανάστευση, τις οποίες αντιμετωπίζουν επί του παρόντος τα κράτη μέλη και οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν επαρκώς από το σύστημα της Σύμβασης.

Διαβάστε επίσης

Η ΕΕ ψήφισε νέα ερμηνεία για τα «δικαιώματα» των μεταναστών που νομιμοποιεί τη δημιουργία κόμβων επιστροφής σε τρίτες χώρες

Αλλάζουν όλα για τα ηλεκτρικά πατίνια: Έρχεται πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους και «κόφτης» στην ταχύτητα

Ευσεβείς πόθοι, φρούδες ελπίδες και ένα drone: Το ελληνικό μπλέξιμο στον πόλεμο της Ουκρανίας που «τελειώνει» στα λόγια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
libya_metanastes_ellada_1407_2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μεταναστευτικό: Συντονισμένη γραμμή Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας και Μάλτας – Οι τέσσερις βασικές προτεραιότητες

kipros-eurovision-new
MEDIA

Εurovision 2026: Εντυπωσίασε η Κύπρος – Εκρηκτική η Antigoni με το «Jalla» (Video)

skiathos
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Σκιάθο: Αυτοκίνητο καρφώθηκε στην είσοδο ξενοδοχείου

Famellos-Polaksi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ισχυρές αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν τις ανακοινώσεις για το κόμμα Τσίπρα: Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη από τον Φάμελλο

akylas–new
MEDIA

Eurovision 2026: «Σείστηκε» η αρένα με το «Ferto» – Ξεσήκωσε το κοινό ο Akylas (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
allwyn2
BUSINESS

Η Allwyn μεταφέρει την έδρα της στην Ελβετία και μετατρέπει το ελληνικό υποκατάστημα σε Α.Ε.

metallica-synavlia
ΜΟΥΣΙΚΗ

Έσοδα που… ζαλίζουν από την συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ - Ρεκόρ θεατών και εισπράξεων με 13 εκατ. ευρώ

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

leoforeiolorida_2304_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορώ να μπω για λίγο σε λεωφορειολωρίδα για να στρίψω δεξιά;

paidi rodos aerodromio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συγκινητική υποδοχή στο αεροδρόμιο για τον μικρό Νικόλα που νίκησε τον καρκίνο – Επιστρατεύτηκε και ο… Spiderman

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 17.05.2026 00:22
libya_metanastes_ellada_1407_2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μεταναστευτικό: Συντονισμένη γραμμή Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας και Μάλτας – Οι τέσσερις βασικές προτεραιότητες

kipros-eurovision-new
MEDIA

Εurovision 2026: Εντυπωσίασε η Κύπρος – Εκρηκτική η Antigoni με το «Jalla» (Video)

skiathos
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Σκιάθο: Αυτοκίνητο καρφώθηκε στην είσοδο ξενοδοχείου

1 / 3