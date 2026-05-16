Εurovision 2026: Εντυπωσίασε η Κύπρος – Εκρηκτική η Antigoni με το «Jalla» (Video)

Mια δυναμική εμφάνιση στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 παρουσίασε η Κύπρος με την Antigoni να ανεβαίνει στη σκηνή, παρασύροντας το κοινό στον ρυθμό του «Jalla».

Η εκρηκτική τραγουδίστρια έδωσε ρεσιτάλ, τρελαίνοντας με τη σκηνική της παρουσία! Η κεντρική ιδέα της εμφάνισης βασίζεται στην έννοια της φιλοξενίας και της γιορτής, με την performer να κυριαρχεί πάνω σε ένα εντυπωσιακό λευκό τραπέζι που λειτουργεί ως πασαρέλα και σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη χορογραφία.

Φέρνοντας για πρώτη φορά την κυπριακή διάλεκτο στον διαγωνισμό, η Αντιγόνη πλαισιωμένη από τέσσερις χορεύτριες αποθεώθηκε από το κοινό

Το εκρηκτικό «Jalla» είναι ένα δυναμικό dance/pop κομμάτι που συνδυάζει ethnic ήχους, μεσογειακή ενέργεια και σύγχρονη pop αισθητική, καταφέρνοντας από την πρώτη στιγμή να ξεχωρίσει.

Τόσο η μουσική ταυτότητα του τραγουδιού όσο και η εκρηκτική σκηνική παρουσία της Αντιγόνης, αποτελούν αναμφισβήτητα ένα από τα βασικά «όπλα» της συμμετοχής, επιτρέποντας στην Κύπρο να ελπίζει σε μια καλή θέση στη δεκάδα.

