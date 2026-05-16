search
ΚΥΡΙΑΚΗ 17.05.2026 00:23
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.05.2026 23:59

Εurovision 2026: Εντυπωσίασε η Κύπρος – Εκρηκτική η Antigoni με το «Jalla» (Video)

16.05.2026 23:59
kipros-eurovision-new

Mια δυναμική εμφάνιση στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 παρουσίασε η Κύπρος με την Antigoni να ανεβαίνει στη σκηνή, παρασύροντας το κοινό στον ρυθμό του «Jalla».

Η εκρηκτική τραγουδίστρια έδωσε ρεσιτάλ, τρελαίνοντας με τη σκηνική της παρουσία! Η κεντρική ιδέα της εμφάνισης βασίζεται στην έννοια της φιλοξενίας και της γιορτής, με την performer να κυριαρχεί πάνω σε ένα εντυπωσιακό λευκό τραπέζι που λειτουργεί ως πασαρέλα και σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη χορογραφία.

Φέρνοντας για πρώτη φορά την κυπριακή διάλεκτο στον διαγωνισμό, η Αντιγόνη πλαισιωμένη από τέσσερις χορεύτριες αποθεώθηκε από το κοινό

Το εκρηκτικό «Jalla» είναι ένα δυναμικό dance/pop κομμάτι που συνδυάζει ethnic ήχους, μεσογειακή ενέργεια και σύγχρονη pop αισθητική, καταφέρνοντας από την πρώτη στιγμή να ξεχωρίσει.

Τόσο η μουσική ταυτότητα του τραγουδιού όσο και η εκρηκτική σκηνική παρουσία της Αντιγόνης, αποτελούν αναμφισβήτητα ένα από τα βασικά «όπλα» της συμμετοχής, επιτρέποντας στην Κύπρο να ελπίζει σε μια καλή θέση στη δεκάδα.

Διαβάστε επίσης:

Eurovision 2026: «Σείστηκε» η αρένα με το «Ferto» – Ξεσήκωσε το κοινό ο Akylas (Video)

Eurovision 2026: Live ο τελικός της Βιέννης – 6ος εμφανίζεται ο Akylas

Eurovision 2026: Έφτασε η μεγάλη ώρα για τον Akyla και το Ferto, πότε ξεκινά ο τελικός και σε ποια θέση εμφανιζόμαστε

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
libya_metanastes_ellada_1407_2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μεταναστευτικό: Συντονισμένη γραμμή Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας και Μάλτας – Οι τέσσερις βασικές προτεραιότητες

kipros-eurovision-new
MEDIA

Εurovision 2026: Εντυπωσίασε η Κύπρος – Εκρηκτική η Antigoni με το «Jalla» (Video)

skiathos
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Σκιάθο: Αυτοκίνητο καρφώθηκε στην είσοδο ξενοδοχείου

Famellos-Polaksi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ισχυρές αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν τις ανακοινώσεις για το κόμμα Τσίπρα: Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη από τον Φάμελλο

akylas–new
MEDIA

Eurovision 2026: «Σείστηκε» η αρένα με το «Ferto» – Ξεσήκωσε το κοινό ο Akylas (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
allwyn2
BUSINESS

Η Allwyn μεταφέρει την έδρα της στην Ελβετία και μετατρέπει το ελληνικό υποκατάστημα σε Α.Ε.

metallica-synavlia
ΜΟΥΣΙΚΗ

Έσοδα που… ζαλίζουν από την συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ - Ρεκόρ θεατών και εισπράξεων με 13 εκατ. ευρώ

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

leoforeiolorida_2304_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορώ να μπω για λίγο σε λεωφορειολωρίδα για να στρίψω δεξιά;

paidi rodos aerodromio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συγκινητική υποδοχή στο αεροδρόμιο για τον μικρό Νικόλα που νίκησε τον καρκίνο – Επιστρατεύτηκε και ο… Spiderman

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 17.05.2026 00:23
libya_metanastes_ellada_1407_2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μεταναστευτικό: Συντονισμένη γραμμή Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας και Μάλτας – Οι τέσσερις βασικές προτεραιότητες

kipros-eurovision-new
MEDIA

Εurovision 2026: Εντυπωσίασε η Κύπρος – Εκρηκτική η Antigoni με το «Jalla» (Video)

skiathos
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Σκιάθο: Αυτοκίνητο καρφώθηκε στην είσοδο ξενοδοχείου

1 / 3