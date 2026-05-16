Eurovision 2026: Live ο τελικός της Βιέννης – 6ος εμφανίζεται ο Akylas

Η καρδιά της Eurovision χτυπά, απόψε, στο Wiener Stadthalle της Βιέννης, με τον μεγάλο τελικό της 70ης διοργάνωσης να είναι, ήδη, σε εξέλιξη.

Δανία, Γερμανία, Ισραήλ, Βέλγιο, Αλβανία, Ελλάδα, Ουκρανία, Αυστραλία, Σερβία, Μάλτα, Τσεχία, Βουλγαρία, Κροατία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Μολδαβία, Φινλανδία, Πολωνία, Λιθουανία, Σουηδία, Κύπρος, Ιταλία, Νορβηγία, Ρουμανία, Αυστρία είναι οι 25 χώρες που θα διαγωνιστούν, με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στον δικό μας Ακύλα!

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας θα ανέβει στο stage, 6ος κατά σειρά, για να ξεσηκώσει για ακόμα μια φορά το κοινό με την ενέργειά του.

Η σκηνική εμφάνιση του Ακύλα φέρει την υπογραφή του καταξιωμένου σκηνοθέτη και χορογράφου, Φωκά Ευαγγελινού ο οποίος -μέσα από πληθωρικά visuals και κωμική θεατρικότητα- συστήνει στο κοινό το «Ferto», ένα ψηφιακό παραμύθι και συνάμα, ένα βιντεοπαιχνίδι γεμάτο διαφορετικές πίστες που ενώνει περίτεχνα το νέο με το κλασικό. Μάλιστα, μετά από 21 χρόνια, ο Φωκάς Ευαγγελινός επανασυστήνει στο κοινό της Eurovision την εμβληματική λύρα της Έλενας Παπαρίζου, με τη στιγμή να θεωρείται από τις κορυφαίες της ελληνικής συμμετοχής.

Μια θέση στη δεκάδα διεκδικεί, όμως, και η Κύπρος, με το «Jalla» και την Antigoni η οποία στον β’ ημιτελικό κατάφερε να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό, ξεσηκώνοντας το κοινό με την εκρηκτική της παρουσία.

Ψηφίζουμε από το πρώτο λεπτό

Σημειώνεται ότι οι τηλεθεατές δεν θα χρειαστεί να περιμένουν την ολοκλήρωση όλων των εμφανίσεων για να στηρίξουν τα αγαπημένα τους τραγούδια. Οι γραμμές ψηφοφορίας ανοίγουν με την έναρξη του διαγωνιστικού μέρους, επιτρέποντας στο κοινό να ψηφίζει καθ’ όλη τη διάρκεια της ροής του προγράμματος.

Οι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να δώσετε την ψήφο σας είναι οι εξής:

Τηλεφωνικά (μέσω κλήσης)

Μέσω SMS

Online, μέσω της επίσημης πλατφόρμας esc.vote

Προσοχή: Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα να ψηφίσει έως και 10 φορές, ωστόσο -βάσει των πάγιων κανονισμών- δεν υπάρχει η δυνατότητα να ψηφίσει τη χώρα από την οποία γίνεται η εκπομπή του διαγωνισμού.

Δείτε LIVE όλες τις εξελίξεις, τις εμφανίσεις και τα highlights της βραδιάς

Ξεκίνησε η ψηφοφορία

Το κοινό στην Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τα αγαπημένα του τραγούδια ψηφίζοντας με τηλεφωνική κλήση, SMS ή online στο www.esc.vote.

Στη σκηνή ο περσινός νικητής JJ

Η βραδιά άνοιξε με ένα σύντομο αφιέρωμα στη Eurovision 2025 και τη νίκη του JJ στη Βασιλεία. Το «χάρτινο καραβάκι» από την περσινή του εμφάνιση ακολουθεί συμβολικά διαδρομή από το Μπάσελ έως τη Βιέννη, καταλήγοντας στο Wiener Stadthalle.

Ακολούθησε η καθιερωμένη παρέλαση σημαιών των 25 φιναλίστ, με κάθε χώρα να παρουσιάζεται μέσω της εθνικής της σημαίας στην οθόνη, ενώ οι καλλιτέχνες περνούν από τη σκηνή προς το Green Room.

Η αναλυτική σειρά εμφάνισης είναι η εξής:

Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem

Γερμανία: Sarah Engels – Fire

Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle

Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice

Αλβανία: Alis – Nân

Ελλάδα: Akylas – Ferto

Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym

Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse

Σερβία: LAVINA – Kraj Mene

Μάλτα: AIDAN – Bella

Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS

Βουλγαρία: DARA – Bangaranga

Κροατία: LELEK – Andromeda

Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei

Γαλλία: Monroe – Regarde !

Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!

Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

Πολωνία: ALICJA – Pray

Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

Σουηδία: FELICIA – My System

Κύπρος: Antigoni – JALLA

Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì

Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA

Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

Αυστρία: COSMÓ – Tanzschein

