Eurovision 2026: Live ο τελικός της Βιέννης – 6ος εμφανίζεται ο Akylas

Η καρδιά της Eurovision χτυπά, απόψε, στο Wiener Stadthalle της Βιέννης, με τον μεγάλο τελικό της 70ης διοργάνωσης να είναι, ήδη, σε εξέλιξη.
Δανία, Γερμανία, Ισραήλ, Βέλγιο, Αλβανία, Ελλάδα, Ουκρανία, Αυστραλία, Σερβία, Μάλτα, Τσεχία, Βουλγαρία, Κροατία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Μολδαβία, Φινλανδία, Πολωνία, Λιθουανία, Σουηδία, Κύπρος, Ιταλία, Νορβηγία, Ρουμανία, Αυστρία είναι οι 25 χώρες που θα διαγωνιστούν, με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στον δικό μας Ακύλα!
Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας θα ανέβει στο stage, 6ος κατά σειρά, για να ξεσηκώσει για ακόμα μια φορά το κοινό με την ενέργειά του.
Η σκηνική εμφάνιση του Ακύλα φέρει την υπογραφή του καταξιωμένου σκηνοθέτη και χορογράφου, Φωκά Ευαγγελινού ο οποίος -μέσα από πληθωρικά visuals και κωμική θεατρικότητα- συστήνει στο κοινό το «Ferto», ένα ψηφιακό παραμύθι και συνάμα, ένα βιντεοπαιχνίδι γεμάτο διαφορετικές πίστες που ενώνει περίτεχνα το νέο με το κλασικό. Μάλιστα, μετά από 21 χρόνια, ο Φωκάς Ευαγγελινός επανασυστήνει στο κοινό της Eurovision την εμβληματική λύρα της Έλενας Παπαρίζου, με τη στιγμή να θεωρείται από τις κορυφαίες της ελληνικής συμμετοχής.
Μια θέση στη δεκάδα διεκδικεί, όμως, και η Κύπρος, με το «Jalla» και την Antigoni η οποία στον β’ ημιτελικό κατάφερε να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό, ξεσηκώνοντας το κοινό με την εκρηκτική της παρουσία.
Σημειώνεται ότι οι τηλεθεατές δεν θα χρειαστεί να περιμένουν την ολοκλήρωση όλων των εμφανίσεων για να στηρίξουν τα αγαπημένα τους τραγούδια. Οι γραμμές ψηφοφορίας ανοίγουν με την έναρξη του διαγωνιστικού μέρους, επιτρέποντας στο κοινό να ψηφίζει καθ’ όλη τη διάρκεια της ροής του προγράμματος.
Οι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να δώσετε την ψήφο σας είναι οι εξής:
Προσοχή: Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα να ψηφίσει έως και 10 φορές, ωστόσο -βάσει των πάγιων κανονισμών- δεν υπάρχει η δυνατότητα να ψηφίσει τη χώρα από την οποία γίνεται η εκπομπή του διαγωνισμού.
Το κοινό στην Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τα αγαπημένα του τραγούδια ψηφίζοντας με τηλεφωνική κλήση, SMS ή online στο www.esc.vote.
Στη σκηνή ο περσινός νικητής JJ
Η βραδιά άνοιξε με ένα σύντομο αφιέρωμα στη Eurovision 2025 και τη νίκη του JJ στη Βασιλεία. Το «χάρτινο καραβάκι» από την περσινή του εμφάνιση ακολουθεί συμβολικά διαδρομή από το Μπάσελ έως τη Βιέννη, καταλήγοντας στο Wiener Stadthalle.
Ακολούθησε η καθιερωμένη παρέλαση σημαιών των 25 φιναλίστ, με κάθε χώρα να παρουσιάζεται μέσω της εθνικής της σημαίας στην οθόνη, ενώ οι καλλιτέχνες περνούν από τη σκηνή προς το Green Room.
Η αναλυτική σειρά εμφάνισης είναι η εξής:
