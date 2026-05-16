search
ΣΑΒΒΑΤΟ 16.05.2026 22:19
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.05.2026 22:05

Eurovision 2026: Live ο τελικός της Βιέννης – 6ος εμφανίζεται ο Akylas

16.05.2026 22:05
ferto—new

Η καρδιά της Eurovision χτυπά, απόψε, στο Wiener Stadthalle της Βιέννης, με τον μεγάλο τελικό της 70ης διοργάνωσης να είναι, ήδη, σε εξέλιξη.

Δανία, Γερμανία, Ισραήλ, Βέλγιο, Αλβανία, Ελλάδα, Ουκρανία, Αυστραλία, Σερβία, Μάλτα, Τσεχία, Βουλγαρία, Κροατία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Μολδαβία, Φινλανδία, Πολωνία, Λιθουανία, Σουηδία, Κύπρος, Ιταλία, Νορβηγία, Ρουμανία, Αυστρία είναι οι 25 χώρες που θα διαγωνιστούν, με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στον δικό μας Ακύλα!

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας θα ανέβει στο stage, 6ος κατά σειρά, για να ξεσηκώσει για ακόμα μια φορά το κοινό με την ενέργειά του.

Η σκηνική εμφάνιση του Ακύλα φέρει την υπογραφή του καταξιωμένου σκηνοθέτη και χορογράφου, Φωκά Ευαγγελινού ο οποίος -μέσα από πληθωρικά visuals και κωμική θεατρικότητα- συστήνει στο κοινό το «Ferto», ένα ψηφιακό παραμύθι και συνάμα, ένα βιντεοπαιχνίδι γεμάτο διαφορετικές πίστες που ενώνει περίτεχνα το νέο με το κλασικό. Μάλιστα, μετά από 21 χρόνια, ο Φωκάς Ευαγγελινός επανασυστήνει στο κοινό της Eurovision την εμβληματική λύρα της Έλενας Παπαρίζου, με τη στιγμή να θεωρείται από τις κορυφαίες της ελληνικής συμμετοχής.

Μια θέση στη δεκάδα διεκδικεί, όμως, και η Κύπρος, με το «Jalla» και την Antigoni η οποία στον β’ ημιτελικό κατάφερε να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό, ξεσηκώνοντας το κοινό με την εκρηκτική της παρουσία.

Ψηφίζουμε από το πρώτο λεπτό

Σημειώνεται ότι οι τηλεθεατές δεν θα χρειαστεί να περιμένουν την ολοκλήρωση όλων των εμφανίσεων για να στηρίξουν τα αγαπημένα τους τραγούδια. Οι γραμμές ψηφοφορίας ανοίγουν με την έναρξη του διαγωνιστικού μέρους, επιτρέποντας στο κοινό να ψηφίζει καθ’ όλη τη διάρκεια της ροής του προγράμματος.

Οι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να δώσετε την ψήφο σας είναι οι εξής:

  • Τηλεφωνικά (μέσω κλήσης)
  • Μέσω SMS
  • Online, μέσω της επίσημης πλατφόρμας esc.vote

Προσοχή: Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα να ψηφίσει έως και 10 φορές, ωστόσο -βάσει των πάγιων κανονισμών- δεν υπάρχει η δυνατότητα να ψηφίσει τη χώρα από την οποία γίνεται η εκπομπή του διαγωνισμού.

Δείτε LIVE όλες τις εξελίξεις, τις εμφανίσεις και τα highlights της βραδιάς

Ξεκίνησε η ψηφοφορία

Το κοινό στην Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τα αγαπημένα του τραγούδια ψηφίζοντας με τηλεφωνική κλήση, SMS ή online στο www.esc.vote.

Στη σκηνή ο περσινός νικητής JJ

Η βραδιά άνοιξε με ένα σύντομο αφιέρωμα στη Eurovision 2025 και τη νίκη του JJ στη Βασιλεία. Το «χάρτινο καραβάκι» από την περσινή του εμφάνιση ακολουθεί συμβολικά διαδρομή από το Μπάσελ έως τη Βιέννη, καταλήγοντας στο Wiener Stadthalle.

Ακολούθησε η καθιερωμένη παρέλαση σημαιών των 25 φιναλίστ, με κάθε χώρα να παρουσιάζεται μέσω της εθνικής της σημαίας στην οθόνη, ενώ οι καλλιτέχνες περνούν από τη σκηνή προς το Green Room.

Η αναλυτική σειρά εμφάνισης είναι η εξής:

  • Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem
  • Γερμανία: Sarah Engels – Fire
  • Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle
  • Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice
  • Αλβανία: Alis – Nân
  • Ελλάδα: Akylas – Ferto
  • Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym
  • Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse
  • Σερβία: LAVINA – Kraj Mene
  • Μάλτα: AIDAN – Bella
  • Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS
  • Βουλγαρία: DARA – Bangaranga
  • Κροατία: LELEK – Andromeda
  • Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei
  • Γαλλία: Monroe – Regarde !
  • Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!
  • Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
  • Πολωνία: ALICJA – Pray
  • Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
  • Σουηδία: FELICIA – My System
  • Κύπρος: Antigoni – JALLA
  • Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
  • Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA
  • Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
  • Αυστρία: COSMÓ – Tanzschein

Διαβάστε επίσης:

Eurovision 2026: Έφτασε η μεγάλη ώρα για τον Akyla και το Ferto, πότε ξεκινά ο τελικός και σε ποια θέση εμφανιζόμαστε

Eurovision 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό – Η σειρά εμφάνισης, τα φαβορί και οι τρόποι ψηφοφορίας

Ναταλία Γερμανού για Κλαυδία: «Πιστεύω ότι δεν της αρέσει το τραγούδι του Ακύλα»



google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
London
ΚΟΣΜΟΣ

«Βούλιαξε» το Λονδίνο από τους διαδηλωτές: Πάνω από 80.000 άνθρωποι στους δρόμους, παλαιστινιακές σημαίες στη μία πλευρά, Union Jack στην άλλη

ferto—new
MEDIA

Eurovision 2026: Live ο τελικός της Βιέννης – 6ος εμφανίζεται ο Akylas

nikol-kidman
LIFESTYLE

Ο χορός της Νικόλ Κίντμαν γύρω από γλυπτό για τον οίκο Christie’s (Video)

italia
ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός στη βόρεια Ιταλία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς, 8 τραυματίες

ferto akylas
MEDIA

Eurovision 2026: Πτώση για τον Akyla στα προγνωστικά – Ποια θέση μας δίνουν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
allwyn2
BUSINESS

Η Allwyn μεταφέρει την έδρα της στην Ελβετία και μετατρέπει το ελληνικό υποκατάστημα σε Α.Ε.

metallica-synavlia
ΜΟΥΣΙΚΗ

Έσοδα που… ζαλίζουν από την συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ - Ρεκόρ θεατών και εισπράξεων με 13 εκατ. ευρώ

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

leoforeiolorida_2304_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορώ να μπω για λίγο σε λεωφορειολωρίδα για να στρίψω δεξιά;

paidi rodos aerodromio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συγκινητική υποδοχή στο αεροδρόμιο για τον μικρό Νικόλα που νίκησε τον καρκίνο – Επιστρατεύτηκε και ο… Spiderman

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 16.05.2026 22:19
London
ΚΟΣΜΟΣ

«Βούλιαξε» το Λονδίνο από τους διαδηλωτές: Πάνω από 80.000 άνθρωποι στους δρόμους, παλαιστινιακές σημαίες στη μία πλευρά, Union Jack στην άλλη

ferto—new
MEDIA

Eurovision 2026: Live ο τελικός της Βιέννης – 6ος εμφανίζεται ο Akylas

nikol-kidman
LIFESTYLE

Ο χορός της Νικόλ Κίντμαν γύρω από γλυπτό για τον οίκο Christie’s (Video)

1 / 3