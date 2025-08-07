search
ΠΕΜΠΤΗ 07.08.2025
07.08.2025

Σάσα Σταμάτη: Ξεσπά για την άγρια επίθεση σε φούρναρη στη Μάνδρα – «Οι άθλιοι τον χτυπούσαν χωρίς έλεος, τον έστειλαν στο νοσοκομείο με τρύπιο πνεύμονα»

Σοκαρισμένη δηλώνει σε ανάρτησή της η Σάσα Σταμάτη μετά την άγρια επίθεση που δέχθηκε ιδιοκτήτης αρτοποιείου στη Μάνδρα κατά τη διάρκεια ληστείας, ο οποίος τυγχάνει να είναι γείτονάς της

Με μια μακροσκελή ανάρτηση σε Insta-story η δημοσιογράφος κάνει λόγο για άνανδρη επίθεση απέναντι σε έναν 61χρονο βιοπαλαιστή του οποίου η ζωή σώθηκε από θαύμα…

«Είμαι συγκλονισμένη… ο Γιώργος… ο φούρναρης της γειτονιάς μου… ο άνθρωπος που ξεκινά μεσάνυχτα να φορτώσει ξύλα από την αποθήκη του, απέναντι από το σπίτι μου, στο ταλαιπωρημένο καρότσι του για να ανάψει τον παραδοσιακό του φούρνο εδώ στη Μάνδρα, έπεσε θύμα ληστείας. Από αυτόν παίρνουμε ψωμί κάθε μέρα. Ο 61χρονος βιοπαλαιστής Γιώργος δέχτηκε άνανδρη επίθεση. Κουκουλοφόροι του πήραν τις οικονομίες και τον χτύπησαν. Ακόμη και όταν εκλιπαρούσε, οι άθλιοι τον χτυπούσαν χωρίς έλεος μέχρι που τον έστειλαν στο Θριάσιο με τρύπιο πνεύμονα. Βιοπαλαιστής, τίμιος, άξιος άνθρωπος που πουλά καρβέλι το καρβέλι για να ζήσει. Καλή ανάρρωση στον Γιώργο, τον γείτονά μου. Σώθηκε από θαύμα η ζωή του… Εύχομαι κανένας άλλος να μη περάσει αυτά τα βασανιστήρια» αναφέρει, αγανακτισμένη, στην ανάρτησή της.

