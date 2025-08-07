search
ΠΕΜΠΤΗ 07.08.2025 09:36
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.08.2025 08:24

Τάσος Κωστής για metoo: «Πήγαμε και βγάλαμε τα μάτια μας μόνοι μας – Γιατί δεν μιλούν και οι άλλοι κλάδοι;»

07.08.2025 08:24
tasos-kostis-new

Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο Τάσος Κωστής το κίνημα metoo στον χώρο του θεάτρου, επισημαίνοντας ότι το θέατρο στοχοποιήθηκε μονομερώς, σε αντίθεση με άλλους επαγγελματικούς χώρους οι οποίοι έμειναν στο απυρόβλητο.

Σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν», υποστήριξε ότι οι ηθοποιοί «έβγαλαν μόνοι τους τα μάτια τους», υπογραμμίζοντας ότι κανείς κλάδος δεν είναι άψογος και σε κάθε περίπτωση, η κοινωνία δεν «καθάρισε» μετά το metoo στο θέατρο.

«Δηλαδή το metoo καθάρισε την κοινωνία; Δεν γίνονται πια αυτά; Μόνο σε εμάς τους ηθοποιούς; Οι βλάκες πήγαμε και βγάλαμε τα μάτια μόνοι μας… Όλοι οι άλλοι κλάδοι είναι τέλειοι, η κοινωνία άψογη. Το metoo ήταν αστείο, δηλαδή αυτό το κίνημα πού εκτυλίχθηκε; Απλά εμείς οι ηθοποιοί κάτσαμε και είπαμε τι συμβαίνει, γιατί δεν μιλούν και άλλοι κλάδοι» είπε αρχικά.

Ερωτηθείς για τη φράση που ειπώθηκε πρόσφατα από τον Παύλο Χαϊκάλη ο ο οποίος είπε ότι «το θέατρο ήταν πάντα ένα μεγάλο κρεβάτι», ο Τάσος Κώστης ξέσπασε:

«Δεν προσέχουμε λιγάκι. Λέμε ό,τι να ‘ναι… Ανοίγουμε το στοματάκι μας χωρίς να εξηγούμε τι εννοούμε με αυτό που λέμε. Ο κόσμος όμως καταλαβαίνει ποιος λέει κάτι, και τι είναι αυτό που λέει. Ο κόσμος έχει άποψη για τον καθένα μας, μας έχει κατατάξει. Κυκλοφορώ στον κόσμο δεν κάθομαι στο βασίλειό μου και ακούω τι μου λένε και το πώς μας βλέπουν» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Η Μελίνα Νικολαΐδη υποδύεται την «Ντάλια» του «Παρά Πέντε» στο TikTok

Πένθος για τον Μπραντ Πιτ: Πέθανε η μητέρα του Τζέιν Έτα, σε ηλικία 84 ετών

Τζενιφερ Λόπεζ: «Καυτή» συναυλία στην Κωνσταντινούπολη  – Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες που ανέβασε η Λατίνα σταρ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
babouinoi new
ΚΟΣΜΟΣ

Οργή για ζωολογικό κήπο στη Γερμανία: Σκότωσαν 12 μπαμπουίνους και τους τάισαν στα λιοντάρια

skalosia_shutterstock
ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στη Ναύπακτο – Νεκρός 35χρονος, έπεσε από σκαλωσιά

Teri-Hatcher-new
LIFESTYLE

Τέρι Χάτσερ: Ορίστε μια φωτογραφία μου χωρίς φίλτρα, κάντε όσο ζουμ θέλετε

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Τουλάχιστον 17 συλλήψεις μετά την άγρια συμπλοκή – Πυροβολισμοί και «αδέσποτες» σφαίρες

ierapetra new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ιεράπετρα: Αιφνίδιος θάνατος για 65χρονο Βρετανό – Τον βρήκε νεκρό μέσα στο σπίτι τους η σύζυγός του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
valavani-moro-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η συγκινητική ανάρτηση για τον νεογέννητο γιο της - «Και κάπως έτσι όλα απέκτησαν νέο νόημα» (Photo)

lytras_papadopoulou
ΕΛΛΑΔΑ

Του Απόστολου Λύτρα ήταν το σκάφος που προσάραξε σε ξέρα στην Σαντορίνη – Τραυματίστηκε ελαφρά η σύζυγός του

papadaks-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Γλέντησε στη Νάξο μέχρι το πρωί - Στην παρέα και ο Δημήτρης Οικονόμου (Video)

moni new
TRAVEL

Εκδρομή: Το νησάκι με ελάφια, παγώνια και σκίουρους, μία ώρα μακριά από την Αθήνα

kathimerini new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Καθημερινή δίνει εξηγήσεις για τα δύο πρωτοσέλιδα και τα κάνει χειρότερα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 07.08.2025 09:33
babouinoi new
ΚΟΣΜΟΣ

Οργή για ζωολογικό κήπο στη Γερμανία: Σκότωσαν 12 μπαμπουίνους και τους τάισαν στα λιοντάρια

skalosia_shutterstock
ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στη Ναύπακτο – Νεκρός 35χρονος, έπεσε από σκαλωσιά

Teri-Hatcher-new
LIFESTYLE

Τέρι Χάτσερ: Ορίστε μια φωτογραφία μου χωρίς φίλτρα, κάντε όσο ζουμ θέλετε

1 / 3