Τάσος Κωστής για metoo: «Πήγαμε και βγάλαμε τα μάτια μας μόνοι μας – Γιατί δεν μιλούν και οι άλλοι κλάδοι;»

Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο Τάσος Κωστής το κίνημα metoo στον χώρο του θεάτρου, επισημαίνοντας ότι το θέατρο στοχοποιήθηκε μονομερώς, σε αντίθεση με άλλους επαγγελματικούς χώρους οι οποίοι έμειναν στο απυρόβλητο.

Σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν», υποστήριξε ότι οι ηθοποιοί «έβγαλαν μόνοι τους τα μάτια τους», υπογραμμίζοντας ότι κανείς κλάδος δεν είναι άψογος και σε κάθε περίπτωση, η κοινωνία δεν «καθάρισε» μετά το metoo στο θέατρο.

«Δηλαδή το metoo καθάρισε την κοινωνία; Δεν γίνονται πια αυτά; Μόνο σε εμάς τους ηθοποιούς; Οι βλάκες πήγαμε και βγάλαμε τα μάτια μόνοι μας… Όλοι οι άλλοι κλάδοι είναι τέλειοι, η κοινωνία άψογη. Το metoo ήταν αστείο, δηλαδή αυτό το κίνημα πού εκτυλίχθηκε; Απλά εμείς οι ηθοποιοί κάτσαμε και είπαμε τι συμβαίνει, γιατί δεν μιλούν και άλλοι κλάδοι» είπε αρχικά.

Ερωτηθείς για τη φράση που ειπώθηκε πρόσφατα από τον Παύλο Χαϊκάλη ο ο οποίος είπε ότι «το θέατρο ήταν πάντα ένα μεγάλο κρεβάτι», ο Τάσος Κώστης ξέσπασε:

«Δεν προσέχουμε λιγάκι. Λέμε ό,τι να ‘ναι… Ανοίγουμε το στοματάκι μας χωρίς να εξηγούμε τι εννοούμε με αυτό που λέμε. Ο κόσμος όμως καταλαβαίνει ποιος λέει κάτι, και τι είναι αυτό που λέει. Ο κόσμος έχει άποψη για τον καθένα μας, μας έχει κατατάξει. Κυκλοφορώ στον κόσμο δεν κάθομαι στο βασίλειό μου και ακούω τι μου λένε και το πώς μας βλέπουν» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

