Ανθή Βούλγαρη: «Δεν χρειάζεται να νιώθουμε τύψεις και να απολογούμαστε για το πώς έχουμε γεννήσει» (Video)

Τις πιο βαθιές της σκέψεις για το ταξίδι της μητρότητας το οποίο διανύει τους τελευταίους μήνες μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Ανθή Βούλγαρη.

Μέσω μιας ανάρτησής της στα social media, η δημοσιογράφος που τον περασμένο Μάρτιο έφερε στον κόσμο τον γιο της, αναφέρθηκε σε κάποιες ερωτήσεις που λαμβάνει κατά καιρούς, με πολλές από αυτές να έχουν να κάνουν με τον τρόπο που γέννησε.

«Με ρωτάτε πώς αισθάνομαι που γέννησα με καισαρική, νιώθω ότι έχετε τύψεις γι’ αυτό» ανέφερε, μεταξύ άλλων, επισημαίνοντας ότι αν και η ίδια θα ήθελε να ζήσει τη μαγεία του φυσιολογικού τοκετού, ωστόσο, κατανοεί τα οφέλη της καισαρικής όταν αυτή κριθεί απαραίτητη, ενώ τόνισε ότι αυτό που πάνω απ’ όλα έχει σημασία, εν τέλει, είναι η υγεία τόσο του μωρού όσο και της μαμάς.

«Γεια σας γεια σας, λοιπόν, ήθελα πάρα πολλές μέρες να κάνω αυτό το βίντεο και τώρα που βρήκα λίγο ησυχία που κοιμάται ο μικρός, βρήκα την ευκαιρία. Κατά καιρούς διαβάζω πολλά μηνύματα από πολλές από εσάς που με ρωτάτε πώς αισθάνομαι που γέννησα με καισαρική, πώς αισθάνομαι μετά την γέννα, πώς είμαι ψυχολογικά.

Πάρα πολλά ερωτήματα. Είπα λοιπόν ότι θα κάνω κάποια βιντεάκια να σας απαντάω. Κάθε φορά θα απαντάω σε ένα θέμα, ίσως κάποιες εμπειρίες μας ταυτιστούν, μπορούμε να ανταλλάξουμε τη σκέψη μας, αυτός είναι ο λόγος, ούτε ειδική είμαι, ούτε τεράστια εμπειρία έχω. Θα ξεκινήσω από κάτι που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση: πολλές κοπέλες μου έχετε στείλει για την καισαρική και νιώθω ότι έχετε τύψεις. Δεν θα σας το κρύψω και εγώ το σκεφτόμουν αυτό, γιατί να γεννήσω με καισαρική, θα ήθελα πάρα πολύ να γεννήσω με φυσιολογικό τοκετό.

Στο τέλος της ημέρας, αυτό που μένει είναι να είναι καλά τα παιδάκια μας και να είμαστε και εμείς καλά για να μπορέσουμε να τα μεγαλώσουμε. Είναι προτιμότερο να γεννηθεί ένα παιδί υγιές και να έχει μια μαμά υγιή, κατά την ταπεινή μου άποψη, από το να υπάρχουν προβλήματα στη γέννα. Είναι πανέμορφο να γεννήσεις φυσιολογικά. Από εκεί και πέρα, έχει προχωρήσει πολύ η επιστήμη ευτυχώς, δεν γεννάμε πλέον στα χωράφια. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να νιώθουμε τύψεις και να απολογούμαστε για το πώς έχουμε γεννήσει. Υπάρχουν και πολλές γυναίκες που δεν θέλουν καν να μπουν στη διαδικασία του φυσιολογικού τοκετού, γιατί είναι κακό αυτό; Πραγματικά, αυτή είναι η άποψή μου» είπε σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok.

