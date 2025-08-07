Τέρι Χάτσερ: Ορίστε μια φωτογραφία μου χωρίς φίλτρα, κάντε όσο ζουμ θέλετε

Πλήρως συμφιλιωμένη με την ηλικία της και την εικόνα της δηλώνει η ηθοποιός Τέρι Χάτσερ η οποία σε αντίθεση με άλλες συναδέλφους της, δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών στο Instagram χωρίς να χρησιμοποιήσει κανένα φίλτρο.

Προ(σ)κάλεσε, μάλιστα, τους followers της να κάνουν «όσο ζουμ» θέλουν, σε μια προσπάθεια να πείσει, προφανώς, ότι τα έχει πολύ καλά με τον εαυτό της και την εμφάνισή της.

Κάθε γραμμή στο πρόσωπό της, μια ιστορία στη ζωή της, αναφέρει, μεταξύ άλλων…

«Περπατώντας στο ηλιοβασίλεμα, εκείνη τη μαγική χρυσή ώρα που θα κυνηγούσε κάθε βραβευμένος με Όσκαρ διευθυντής φωτογραφίας, ένιωσα περιέργεια να δω ποια είναι η διαφορά και αν έχει σημασία. Ορίστε, λοιπόν, μια φωτογραφία μου χωρίς φίλτρο, με τον ήλιο μπροστά μου και με την πλάτη μου στραμμένη προς αυτόν. Κάθε γραμμή… μια ιστορία πραγματικής ανθρώπινης προσπάθειας, επιτυχιών και ατελειών. Μη διστάσετε να μεγεθύνετε την εικόνα. Είναι η μία γωνία πιο επιεικής; Πιο “όμορφη”; Ο τρόπος με τον οποίο πλαισιώνουμε την ομορφιά είναι τα πάντα — η δική μου αντίληψη; Εγώ επιλέγω την ευγνωμοσύνη για τον χρόνο που μου έχει χαριστεί σε κάθε ρυτίδα. Πρώτη φορά έδειξα το γυμνό μου πρόσωπο το 2010 — όλοι μου είπαν ότι ήμουν τρελή, αλλά 15 χρόνια μετά, είμαι ακόμα εδώ και εξακολουθώ να λέω ότι είναι εντάξει να είσαι αληθινός» έγραψε στην ανάρτησή της.

