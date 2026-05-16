ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

Πότε κλείνουν τα σχολεία για τις καλοκαιρινές διακοπές

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Οι μαθητές αφού περάσουν τον σκόπελο τον εξετάσεων θα είναι σε θέση να απολαύσουν τις καλοκαιρινές διακοπές. 

Τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά θα κλείσουν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Τα μαθήματα πρακτικά θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 12/6.

Γυμνάσια

Σε ό,τι αφορά στα Γυμνάσια, η ολοκλήρωση των μαθημάτων των ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων, Γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, θα γίνει την Τετάρτη 27 Μαΐου, με το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για τις εξετάσεις να έχει οριστεί από την Τρίτη 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.

Λύκεια

Ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων των ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας ορίζεται η Παρασκευή 15 Μαΐου.

Αμέσως μετά θα λάβουν χώρα οι προαγωγικές εξετάσεις για τους μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου και οι απολυτήριες εξετάσεις για αυτούς της Γ’ Λυκείου.

Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α΄ και της Β΄ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων και Λυκείων Ε.Α.Ε. διεξάγονται από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ενώ ως ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίζεται το αργότερο η Παρασκευή 19 Ιουνίου.

Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων και Λυκείων Ε.Α.Ε. διεξάγονται από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως τη Δευτέρα 25 Μαΐου, με ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίζεται έως την Τετάρτη 27 Μαΐου.

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα αρχίσουν στις 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και στις 30 Μαΐου για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων. 

