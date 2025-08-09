search
Κατερίνα Δούκα: «Η βασική πρόκληση που αντιμετώπισα στην ΕΡΤ είναι ότι χανόμουν στο κτίριο»

09.08.2025 15:13
Για τις δυνατότητες της δημόσιας τηλεόρασης σε σχέση με την ιδιωτική, αλλά και για τη μεγαλύτερη πρόκληση που βίωσε στο Ραδιομέγαρο μίλησε στο Real Life της Real News η Κατερίνα Δούκα.

«Κάποια πράγματα χρειαζόταν πρώτα να τα ζήσω, να τα συνειδητοποιήσω και μετά να τα εκτιμήσω. Τις δυνατότητες που έχει η ΕΡΤ, για παράδειγμα. Δεν υπάρχει άλλο τηλεοπτικό κανάλι που να έχει ανταποκριτές σε όλη την Ελλάδα. Ανά πάσα ώρα και στιγμή, οτιδήποτε και να συμβεί οπουδήποτε, η ΕΡΤ έχει δημοσιογράφο και συνεργείο να το καλύψει. Το ίδιο ισχύει και για το εξωτερικό. Αν συμβεί ένα μεγάλο γεγονός, οι δυνάμεις ενισχύονται με απεσταλμένους. Η ΕΡΤ δεν είναι μόνο το επιβλητικό και τεράστιο Ραδιομέγαρο, κυρίως είναι οι άνθρωποι της. Στελέχη έμπειρα που πάντοτε σε βγάζουν ασπροπρόσωπο, σε συνδυασμό με νέους ανθρώπους με όρεξη για δουλειά», ανέφερε η δημοσιογράφος.

Οσο για τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετώπισε στο πλαίσιο της συνεργασίας σας με την ΕΡΤ, η Κατερίνα Δούκα απάντησε: «Η πρώτη και βασική πρόκληση, που αντιμετώπισα, είναι ότι χανόμουν στο κτίριο! Ήξερα να κυκλοφορώ σε βασικά σημεία, όπως το γραφείο της εκπομπής, το κοντρόλ και η αίθουσα σύνταξης. Χάθηκα, όμως, όταν χρειάστηκε να πάω στο αρχείο της ΕΡΤ, χάθηκα όταν έπρεπε να πάω στο λογιστήριο και μη σας πω ότι ακόμα και σήμερα δεν γνωρίζω που βρίσκονται κάποια τμήματα. Κάποιος που δεν έχει επισκεφτεί την ΕΡΤ μπορεί να μην το καταλαβαίνει, αλλά είναι τεράστια και δεν είναι μόνο ένα κτίριο».

ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Συνομιλία Ζελένσκι με Στάρμερ – Ανησυχία για τα σχέδια της Ρωσίας

ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Νεκρός σε πισίνα βρέθηκε εργαζόμενος σε ξενοδοχείο

MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Βρυσούλα Πρέβεζας – Μήνυμα 112 στους κατοίκους για ετοιμότητα

ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Έχασε τη ζωή του σε τροχαίο ο φωτορεπόρτερ Γιάννης Δημητράς – Έκκληση για αίμα για την 38χρονη σύζυγό του

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική Ομάδα Μπάσκετ: Το… περίεργο κλίμα στο εσωτερικό, οι αδικαιολόγητες απουσίες, η σιωπή της ΕΟΚ και το σφάλμα του προέδρου

PODCASTS

Podcast - Ιωάννα Παππά («Ηλέκτρα»): «Δυστυχία να έχεις παιδιά, ποτέ δεν τα μισείς ό,τι κακό κι αν σου έκαναν»

ΣΙΝΕΜΑ

«Τιτανικός»: H σκηνή που «κόπηκε» από την ταινία ήταν ίσως η πιο ερωτική (Video)

LIFESTYLE

Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε ο Γρηγόρης Γκουντάρας (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Ανατολική Αττική: Σε ύφεση η φωτιά, μετά τη νύχτα κόλασης - Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες

