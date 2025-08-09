Κατερίνα Δούκα: «Η βασική πρόκληση που αντιμετώπισα στην ΕΡΤ είναι ότι χανόμουν στο κτίριο»

Για τις δυνατότητες της δημόσιας τηλεόρασης σε σχέση με την ιδιωτική, αλλά και για τη μεγαλύτερη πρόκληση που βίωσε στο Ραδιομέγαρο μίλησε στο Real Life της Real News η Κατερίνα Δούκα.

«Κάποια πράγματα χρειαζόταν πρώτα να τα ζήσω, να τα συνειδητοποιήσω και μετά να τα εκτιμήσω. Τις δυνατότητες που έχει η ΕΡΤ, για παράδειγμα. Δεν υπάρχει άλλο τηλεοπτικό κανάλι που να έχει ανταποκριτές σε όλη την Ελλάδα. Ανά πάσα ώρα και στιγμή, οτιδήποτε και να συμβεί οπουδήποτε, η ΕΡΤ έχει δημοσιογράφο και συνεργείο να το καλύψει. Το ίδιο ισχύει και για το εξωτερικό. Αν συμβεί ένα μεγάλο γεγονός, οι δυνάμεις ενισχύονται με απεσταλμένους. Η ΕΡΤ δεν είναι μόνο το επιβλητικό και τεράστιο Ραδιομέγαρο, κυρίως είναι οι άνθρωποι της. Στελέχη έμπειρα που πάντοτε σε βγάζουν ασπροπρόσωπο, σε συνδυασμό με νέους ανθρώπους με όρεξη για δουλειά», ανέφερε η δημοσιογράφος.

Οσο για τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετώπισε στο πλαίσιο της συνεργασίας σας με την ΕΡΤ, η Κατερίνα Δούκα απάντησε: «Η πρώτη και βασική πρόκληση, που αντιμετώπισα, είναι ότι χανόμουν στο κτίριο! Ήξερα να κυκλοφορώ σε βασικά σημεία, όπως το γραφείο της εκπομπής, το κοντρόλ και η αίθουσα σύνταξης. Χάθηκα, όμως, όταν χρειάστηκε να πάω στο αρχείο της ΕΡΤ, χάθηκα όταν έπρεπε να πάω στο λογιστήριο και μη σας πω ότι ακόμα και σήμερα δεν γνωρίζω που βρίσκονται κάποια τμήματα. Κάποιος που δεν έχει επισκεφτεί την ΕΡΤ μπορεί να μην το καταλαβαίνει, αλλά είναι τεράστια και δεν είναι μόνο ένα κτίριο».

