Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα στα περίπτερα όλης της χώρας.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Τι είναι το ψηφιακό ευρώ, πως επηρεάζει τη ζωή μας

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Μπλόκο στα F-35 από διακομματική ομάδα 40 βουλευτών

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Πακέτο αναδρομικών για 93.000 συνταξιούχους

ΕΣΤΙΑ: Η τρισέγγονη της Πηνελόπης Δέλτα Λένα Σαμαρά «έφυγε» αιφνιδίως

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: Εγκλωβισμένοι στην ακρίβεια

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Τα παράδοξα του απαγορευτικού

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: Καμία θυσία για τα κέρδη και τις ανάγκες της πολεμικής οικονομίας!

ΤA NEA Σαββατοκύριακο: Και Στελθ με ελληνική συμμετοχή

ΚONTRA: Πύρινος εφιάλτης κατέκαψε την Αττική

Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: Μπάζει νερά

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Δυσοίωνες προβλέψεις για τον πληθωρισμό

