Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα στα περίπτερα όλης της χώρας.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Τι είναι το ψηφιακό ευρώ, πως επηρεάζει τη ζωή μας
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Μπλόκο στα F-35 από διακομματική ομάδα 40 βουλευτών
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Πακέτο αναδρομικών για 93.000 συνταξιούχους
ΕΣΤΙΑ: Η τρισέγγονη της Πηνελόπης Δέλτα Λένα Σαμαρά «έφυγε» αιφνιδίως
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: Εγκλωβισμένοι στην ακρίβεια
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Τα παράδοξα του απαγορευτικού
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: Καμία θυσία για τα κέρδη και τις ανάγκες της πολεμικής οικονομίας!
ΤA NEA Σαββατοκύριακο: Και Στελθ με ελληνική συμμετοχή
ΚONTRA: Πύρινος εφιάλτης κατέκαψε την Αττική
Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: Μπάζει νερά
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Δυσοίωνες προβλέψεις για τον πληθωρισμό
