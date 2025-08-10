search
10.08.2025 10:50

Apple TV+: Νέα σειρά από Ραταϊκόφσκι, Ντάνλερ και Ντάναμ

10.08.2025 10:50
emili-rataikofski-new

Σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης βρίσκεται μια φιλόδοξη παραγωγή για λογαριασμό του Apple TV+, η οποία θα εξερευνά τη γυναικεία ταυτότητα και τη μητρότητα, όπως αναφέρει ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Deadline. 

Την άτιτλη προς το παρόν σειρά, υπογράφουν σεναριακά και στην εκτελεστική παραγωγή, η Έμιλι Ραταϊκόφσκι (Emily Ratajkowski) μαζί με τη συγγραφέα Στέφανι Ντάνλερ (Stephanie Danler), γνωστή για το μπεστ σέλερ που κυκλοφόρησε το 2016, «Sweetbitter».

Στην ομάδα της εκτελεστικής παραγωγής συμμετέχει και η δημιουργός της σειράς «Girls» του HBO, Λένα Ντάναμ (Lena Dunham), μέσω της εταιρείας της, Good Thing Going. 

Η σειρά αποτελεί το ντεμπούτο της Ραταϊκόφσκι ως σεναριογράφου, μετά την επιτυχία του βιβλίου της, «My Body», που βρέθηκε στη λίστα των μπεστ σέλερ των New York Times. Παράλληλα θα βρίσκεται και στο πρωταγωνιστικό καστ.  

