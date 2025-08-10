Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Ο Τσίπρας… παίρνει την κουτάλα
ΤΟ ΒΗΜΑ Της Κυριακής: 300 εκατ. ευρώ θυσία στο πελατειακό κράτος
Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας – 492.000 ευρώ χάρισε στον εαυτό του ο διοικητής της Χρήστος Τσίτουρας
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Ριζικές αλλαγές στην εκπαίδευση
Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ο θάνατος του εμποράκου
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: 23 ψηφιακά έργα για το νέο ΕΣΥ
ΕΣΤΙΑ: Νέα δικογραφία για 5 υπουργούς και άρση ασυλίας για 40 βουλευτές
Real news: “Κλειδώνει” η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Τελεσίγραφο στις διοικήσεις των ΑΕΙ
Κυριακάτικη ΚONTRA: Παροχές, επιδόματα και ενισχύσεις για να διασωθούν
ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: Σε απομόνωση ο Μητσοτάκης
Documento: Στο συρτάρι του Μυλωνάκη η απόδειξη οτι ήξεραν τα πάντα
