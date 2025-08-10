Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Ο Τσίπρας… παίρνει την κουτάλα

ΤΟ ΒΗΜΑ Της Κυριακής: 300 εκατ. ευρώ θυσία στο πελατειακό κράτος

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας – 492.000 ευρώ χάρισε στον εαυτό του ο διοικητής της Χρήστος Τσίτουρας

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Ριζικές αλλαγές στην εκπαίδευση

Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ο θάνατος του εμποράκου

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: 23 ψηφιακά έργα για το νέο ΕΣΥ

ΕΣΤΙΑ: Νέα δικογραφία για 5 υπουργούς και άρση ασυλίας για 40 βουλευτές

Real news: “Κλειδώνει” η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Τελεσίγραφο στις διοικήσεις των ΑΕΙ

Κυριακάτικη ΚONTRA: Παροχές, επιδόματα και ενισχύσεις για να διασωθούν

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: Σε απομόνωση ο Μητσοτάκης

Documento: Στο συρτάρι του Μυλωνάκη η απόδειξη οτι ήξεραν τα πάντα

