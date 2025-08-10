search
10.08.2025 08:13

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

10.08.2025 08:13
efimerides

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Ο Τσίπρας… παίρνει την κουτάλα

ΤΟ ΒΗΜΑ Της Κυριακής: 300 εκατ. ευρώ θυσία στο πελατειακό κράτος

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας – 492.000 ευρώ χάρισε στον εαυτό του ο διοικητής της Χρήστος Τσίτουρας

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Ριζικές αλλαγές στην εκπαίδευση

Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ο θάνατος του εμποράκου

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: 23 ψηφιακά έργα για το νέο ΕΣΥ

ΕΣΤΙΑ: Νέα δικογραφία για 5 υπουργούς και άρση ασυλίας για 40 βουλευτές

Real news: “Κλειδώνει” η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Τελεσίγραφο στις διοικήσεις των ΑΕΙ

Κυριακάτικη ΚONTRA: Παροχές, επιδόματα και ενισχύσεις για να διασωθούν

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: Σε απομόνωση ο Μητσοτάκης

Documento: Στο συρτάρι του Μυλωνάκη η απόδειξη οτι ήξεραν τα πάντα

porto-kerkira-new
TRAVEL

Πόρτο Τιμόνι: Η διπλή παραλία της Κέρκυρας με τα γαλάζια νερά και το λευκό βότσαλο (Video)

ENOIKIAZETAI NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Φοιτητική στέγη: «Έκρηξη» ενοικίων σε 6 μεγάλες πανεπιστημιουπόλεις – Οι τιμές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Βόλο και Κομοτηνή και τα «all inclusive»

efimerides
MEDIA

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

putin-trump-1231
ΚΟΣΜΟΣ

«Καμία απόφαση προς την ειρήνη χωρίς το Κίεβο»: Κοινή ανακοίνωση ευρωπαίων ηγετών για τη σύνοδο της 15η Αυγούστου στην Αλάσκα

lena_samara_antwnis_samaras_mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λένα Σαμαρά: Και το ζεύγος Κυριάκου και Μαρέβας Μητσοτάκη στην κηδεία της κόρης του πρώην πρωθυπουργού αύριο Δευτέρα

PODCAST PAPPA SITE 09.08
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα Παππά («Ηλέκτρα»): «Δυστυχία να έχεις παιδιά, ποτέ δεν τα μισείς ό,τι κακό κι αν σου έκαναν»

lena-samara-1
ΕΛΛΑΔΑ

Οικογένεια Σαμαρά: Δωρεές σε ιδρύματα αντί στεφάνων ζητά η οικογένεια Σαμαρά - «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας»

zouganeli-astypalaia-3345
LIFESTYLE

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Η ποιητική ανάρτηση της από τη Χίο - «Θέλω να ζήσω ενωμένη και ολόκληρη»

ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική Ομάδα Μπάσκετ: Το… περίεργο κλίμα στο εσωτερικό, οι αδικαιολόγητες απουσίες, η σιωπή της ΕΟΚ και το σφάλμα του προέδρου

kafsonas-8974
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσατραφύλλιας: «Επανέρχονται τα 40ρια...» - Ποιές περιοχές μπαίνουν στον «φούρνο»

